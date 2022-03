Calabra Maceri, difficoltà nel trattamento del residuo. L’invito ai cittadini a collaborare

COSENZA – Procede il piano di riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’Annunziata. Sono in fase di espletamento le procedure per il reclutamento di ulteriori 30 unità infermieristiche: tra cui quelle da assegnare al Pronto Soccorso di via Zara. Per velocizzare le procedure di assunzione a tempo indeterminato si utilizzerà una graduatoria già in essere presso il GOM di Reggio Calabria in collaborazione con complessive 4 Aziende Sanitarie della regione che permetteranno agli infermieri collocati in graduatoria, di valutare l’assegnazione.

Il prossimo 24 marzo nell’ agenda della AO Cosenza ci sono le prove – scritta, pratica ed orale – del concorso per il reclutamento di dirigenti medici di PS da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tutto sette i concorrenti che, una volta superata la prova concorsuale, si apprestano a varcare la soglia della prima linea dell’Annunziata di Cosenza.

Pubblicato sul BURC l’avviso per l’incarico di direttore di Pronto Soccorso, tra qualche settimana la pubblicazione in GU l’avviso.

Sul fronte strutturale è in dirittura d’arrivo la consegna dell’OBI che tra qualche settimana garantirà l’apertura di ulteriori 21 posti letto di Osservazione Breve Intensiva.