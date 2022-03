Cosenza, l’appello di Giaccari “ripristinare i due sensi di marcia di viale della Repubblica”

COSENZA – “Un progetto turistico condiviso, al servizio di un territorio vasto, frutto di importanti sinergie istituzionali e della collaborazione con i privati, tour operator in primis, capace di proiettare le potenzialità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della nostra terra, in Italia ed in Europa, è indispensabile per creare le basi di uno sviluppo serio e virtuoso non solo per Cosenza, ma anche per l’intera provincia cosentina e per tutta la Calabria“. E’ quanto ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, partecipando questa mattina a Lorica all’incontro “Costa ed entroterra un dialogo da progetto”, promosso ed organizzato da Destinazione Sila e da Terredamare.

“Tra Lorica e Paola, tra i monti ed il mare – ha proseguito Franz Caruso – c’è Cosenza che con il suo patrimonio di storia, arte e cultura, deve riconquistare il ruolo di città capoluogo, non certo per orgoglio campanilistico, ma per poter rappresentare, per come è stato in un passato ormai molto lontano, quel motore di sviluppo capace di trainare nella sua crescita un’area molto più ampia che non è più l’area urbana. E’ diventata primaria, infatti, l’asta metropolitana perché sono convinto che ci siano le potenzialità in questo nostro territorio per poter veramente offrire una prospettiva diversa e migliore alla nostra provincia”. L’idea è quella di creare un forte connubio tra le diverse località, ognuna delle quali è ricca di giacimenti culturali, ambientali, paesaggistici, enogastronomici che, sostenuto dalle istituzioni in quanto tali, senza, cioè, differenze ideologiche o di appartenenza politica, riesca a mettere in rete le potenzialità dell’intero territorio. Ciò al fine di creare una filiera turistica ampia ed articolata (dal turismo leggero a quello culturale, da quello vacanziero a quello religioso), non solo per attrarre il turista, quanto per fermarlo sul territorio per un periodo medio/lungo e per tutto l’anno. “Da soli – ha proseguito Franz Caruso – non si va da nessuna parte. Ecco perché sto lavorando, insieme al sindaco Roberto Perrotta, affinché Paola possa diventare la “Cosenza marittima”, così come sono proteso a creare sempre maggiori interlocuzioni con la Sila. In ciò, devo dire che dispiace dover registrare che San Giovanni in Fiore guardi ancora dall’altra parte, intrattenendo rapporti privilegiati con Crotone, piuttosto che con Paola. Certo Crotone ha il porto e Paola ancora no, ma io spero, anzi auspico che anche la città di San Francesco possa avere al più presto il porto turistico e non solo turistico, per consentire uno sviluppo di relazioni sempre più ampio e proficuo tra l’entroterra ed il mare”.

“Turismo ed agricoltura – ha incalzato il primo cittadino di Cosenza – rappresentano i due più importanti fattori economici della nostra regione, su cui occorre puntare con determinazione, altrimenti rimarremo sempre una terra marginale. Ed, invece, per come detto, con le nostre peculiarità e risorse possiamo mettere in piedi un vero progetto di sviluppo turistico. Abbiamo il dovere di farlo. Partiamo dalla nostra provincia, partiamo da queste sinergie, facciamo in modo che si inneschi un messaggio che vada al di là della politica, nell’interesse delle comunità. Oggi, peraltro, abbiamo la possibilità di sfruttare le risorse del PNRR oltre che i Fondi Europei, per cui possiamo lavorare per guardare ad un futuro migliore per noi e per i nostri figli, ai quali dobbiamo dare l’opportunità di poter rimanere a lavorare in Calabria. In questa direzione è assoluta la mia disponibilità e forte il mio impegno. E’ per questo motivo che rifiuto di chiudermi nel recinto della mia città o di innalzare steccati, dando vita, invece, ad una programmazione che coinvolge un’area vasta. Non a caso, quando parlo di Distretto della Salute colloco il nuovo Ospedale Hub regionale di Cosenza nella zona di Vaglio Lise che è attraversata dalla SS 107 che parte dal Tirreno ed arriva allo Ionio, passando per la Sila, rappresentando, quindi, un punto strategico finalizzato a fornire un sevizio indispensabile ad un territorio esteso. Io amministro a beneficio dei miei concittadini – ha concluso il Sindaco Caruso – ma con spirito di allargamento e di disponibilità affinché tutta una realtà, con Cosenza capoluogo, non rimanga indietro, ma possa volgere lo sguardo in avanti, verso il futuro, che – sono certo – in questa ottica potrà essere ricco di soddisfazioni”.