Cosenza, interventi di messa in sicurezza contro le frane. Ecco quali saranno - QuiCosenza.it

COSENZA – “Grazie all’impegno del Sindaco Franz Caruso e dell’assessora all’ambiente e alla difesa del suolo del PD Maria Pia Funaro, è stata avviata la gara di progettazione per gli Interventi di mitigazione del rischio frana nel Centro Storico e nelle Frazioni Donnici, Borgo Partenope e Sant’Ippolito, i cui termini per la presentazione delle offerte da parte dei professionisti sono scaduti lunedì 8 marzo”. Così in una nota il capogruppo PD al Comune di Cosenza Francesco Alimena. “Gli 11 interventi previsti metteranno la parola fine ad una vicenda molto lontana nel tempo: la Convenzione per questo finanziamento, infatti, risale al 2018 e saranno finalizzati a mettere finalmente in sicurezza vaste aree di territorio comunale reiteratamente minacciate negli anni da continui pericoli di frane e smottamenti”.

Gli interventi finanziati

“Tra gli interventi, finanziati, per un importo complessivo di 6.895.000 euro, – prosegue il consigliere Alimena – rientrano il dissesto di Salita Tribunali a Rione Massa, il costone di frazione Iassa, via Soluzzo Cavalcanti, ma il cronoprogramma dei lavori , su impulso dell’amministrazione, darà priorità temporale alla messa in sicurezza definitiva del costone prospiciente via Vittorio Emanuele e via Morelli.

Con altro finanziamento, di 350.000 euro, che trae origine da un decreto del dirigente della Protezione Civile regionale di maggio 2021 ma sottoscritto solo a dicembre grazie alla nuova amministrazione, che indica come ammissibili a finanziamento interventi legati a danni verificatisi nel periodo gennaio/febbraio 2021, si sta dando seguito alla progettazione, già affidata, per la messa in sicurezza della frana di via Petrarca/via Paradiso, verificatasi proprio in tale periodo, in conseguenza della quale a tutt’oggi la strada risulta ristretta e con semaforo a senso unico alternato.

Rispettato così un impegno verso gli abitanti di Cosenza Vecchia e dei cittadini tutti, – conclude Alimena – di cui chiedevamo l’attuazione da gennaio 2020 come I Circolo PD centro storico e frazioni, CASCo – Comitato Area Storica Cosenza e Italia in Comune Cosenza”.

F.to

Francesco Alimena

CapoGruppo PD Comune di Cosenza