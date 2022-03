Agricoltura, crisi delle materie prime: anche nel Cosentino gli agricoltori sono allo stremo

COSENZA – La crisi delle materie prime si fa sentire anche fra gli agricoltori e allevatori del Cosentino. Dalla Sila sino al mare, il problema è sempre comune a tutti i lavoratori e le aziende del settore. Il gasolio agricolo è aumentato con una forbice che varia dal 60 al 70%, insieme al combustibile, l’aumento sta interessando anche concimi, mangimi, energia elettrica, imballaggi e trasporti. Tra gli agricoltori è sempre più crescente la preoccupazione e la paura di affrontare una nuova campagna stagionale al sussistere di queste condizioni. Se fino a ieri si riusciva a coprire le spese, da domani ciò diventerà abbastanza difficoltoso.

In più di un’occasione, infatti, molte aziende del settore hanno lavorato solamente per coprire le spese, non ottenendo particolari utili. Il settore agricolo, purtroppo, si è trasformato – in modo particolare negli ultimi anni – perlopiù in una passione, quasi la quotidiana abitudine di mandare avanti l’azienda di famiglia tramandata di generazione in generazione. Allo stato attuale delle cose, è alto il rischio di vedere vanificati i sacrifici di una vita per affrontare una nuova campagna che si sa già che purtroppo sarà fallimentare. Il settore allevamento risente anche nell’immediata del caro bolletta e della mancanza di mangimi per gli animali in stalla. A titolo di esempio, un litro di latte pagato nella migliore delle ipotesi a 38 centesimi a litro, ha dei costi di produzione sono di 42 centesimi a litro. Dalla Sila si tirano le somme per affrontare la nuova campagna “pataticola”, si stima che i costi di produzione saranno aumentato del 60/70% .Uno dei costi rilevanti è il del gasolio agricolo, utilizzato per alimentare le motopompe che servono per l’irrigazione dei campi. Se per irrigare un ettaro si spendevano 700€ ora se ne spenderanno quasi 1400€. Da premettere che la Sila è uno dei pochi territori che non ha un invaso a monte per irrigare senza motopompe.

I problemi non mancano neppure nelle zone marine del Cosentino, dove la campagna agricola già iniziata risente pienamente dei costi di produzione nell’immediato. In modo particolare sono elevate le spese per raccolta, trasporti e imballaggi. “A mio parere – scrive in un comunicato Gianpietro Magliari presidente FenAgricoltura (Fenimprese Cosenza) – ci sarebbe tanto da fare e potrebbero essere attuate una serie di soluzioni per dare “ossigeno” a un settore fortemente penalizzato. Dal accesso al credito alle integrazioni a reddito degli agricoltori veri e attivi, gli agricoltori hanno bisogno di essere ascoltati ora, e agevolati a fare della nostra bellissima terra una solida realtà economica e produttiva che sia da esempio per tutta l’Europa. Alle nostre latitudini – conclude Magliari – oltre alle varie maestranze e alla tipicità di svariate aziende, non bisogna sottovalutare l’aspetto climatico e geomorfologico, poiché abbiamo un microclima e un territorio che può dare tanto”.