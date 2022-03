Furto di attrezzature in un magazzino di via Panebianco

COSENZA – Sempre pronto a catturare con la sua macchina fotografica momenti, appuntamenti ed eventi della città e dell’area urbana per tantissimi anni. Cosenza piange la scomparsa di Osvaldo Spizzirri, storico fotografo della città, persona amata e ben voluta, morto oggi a causa di un terribile male di cui soffriva da tempo. Nonostante tutto, fino all’ultimo, ha continuato a fare quello che amava di più: la sua passione sconfinata per la fotografia, la filosofia, la paesia e quella per gli amati e inseparabili cani. Le sue foto erano e rimarranno un racconto di vita e di quello che succedeva giorno dopo giorno in città. E Osvaldo amava Cosenza e amava il suo centro storico fotografato in ogni suo angolo. “State a fianco della città di Cosenza, una realtà che nel bene e nel male è la nostra casa, la nostra dignità, la nostra eredità, tramandataci dai nostri padri, una città di cui andare fieri – scrisse una volta su Facebook raccontando di aver subito un’aggressione “Non riconsegniamo questo gioiello di storia, cultura e civiltà nelle mani della criminalità organizzata: avremmo perso tutti la civiltà, la storia, i nostri figli”

Tantissimi i ricordi delle persone che hanno lavorato con lui e che lo hanno conosciuto nel corso degli anni in cui ha immortalato tutto e tutti con il suo marchio di fabbrica, ovvero il sorriso, la gentilezza e l’ironia. “Ciao Osvaldo mio grande amico ed estimatore di una mia certa bellezza artistica… compagno delle mie giornate nella città storica… sempre pronto con il tuo flash, sempre presente nelle mie scorribande culturali…la città ti piangerà’… – scrive Katia su Facebook – ha perso il cuore e l’occhio di chi la raccontava con le immagini piene d’amore...ho voluto lasciare le immagini di una città che riposa con le giuste luci della sua bellezza con la speranza che avrai e ne sono sicura, il tributo luminoso fra gli angeli… ciao Osvaldi’…non voglio più dire nulla ma avrò per sempre il piacere di avermi onorata della tua sincera amicizia…un abbraccio lassù“. “Le tue foto resteranno immortali – scrive invece Daniela – e Cosenza ti ricorderà sempre. Ciao Osvaldo”.

Il cordoglio della Succurro e dell’ex Sindaco Occhiuto “persona eccezionale”

“È morto Osvaldo Spizzirri, fotografo e persona eccezionale. La sua scomparsa mi addolora. Abbiamo collaborato: l’ho conosciuto sul piano professionale ed umano, apprezzandone il talento, l’originalità, la voglia e la gioia di vivere, il suo sguardo attento e profondo sulla realtà. Mi rimarrà il suo ricordo, sempre presente come la sua anima, libera e creativa”. Scrive il sindaco di San Giovanni in Fiore ed ex assessore al comune di Cosenza Rosaria Succurro. Anche l’ex primo cittadino di Cosenza ha voluto ricordare il fotografo cosentino con un messaggio di cordoglio su Facebook “Il grande amico e filosofo Osvaldo Spizzirri non c’è più. È stato sempre piacevolmente accanto a noi per dieci anni. Rimane in me la sua umanità, la sua simpatia, il suo acume, la sua amicizia, le tantissime foto. Ciao Osvy, ci vediamo”