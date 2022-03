Laghi alla presentazione del nuovo sito web dell’ASP: “ben fatto. Ora assunzioni”

COSENZA – “Voglio congratularmi per questa importante iniziativa, alla quale ho preso parte volentieri, contribuendo con un mio intervento sul diritto alla salute dei cittadini, che deve essere perseguito con sempre maggiore impegno e fermezza”. Così il consigliere regionale, Ferdinando Laghi (De Magistris Presidente) in merito alla presentazione del nuovo sito telematico dell’ASP di Cosenza, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia.

A conclusione del suo intervento, Laghi ha sottolineato l’importanza del ritorno ad un nuovo dimensionamento territoriale della sanità calabrese, coincidente con i territori delle ASL precedenti allo sciagurato accorpamento in ASP. Problema che è oggetto della proposta di legge la lui presentata e che sarà discussa in Consiglio regionale. “La parola d’ordine, ormai da tempo, è assumere, assumere, assumere – ha aggiunto Laghi – perché è anche e soprattutto attraverso la copertura dell’organico nelle strutture sanitarie pubbliche che si è in grado di raggiungere il soddisfacimento del diritto alla salute che, nei miei anni di battaglie per una buona sanità, non ho mai smesso di difendere”.

Ovviamente collegato a tutto questo vi è la riorganizzazione delle aziende sanitarie nei territori: per Laghi, infatti, è più che mai fondamentale cancellare le ASP per ripristinare gli ambiti territoriali delle ASL, dal momento che le province calabresi differiscono tra loro per numero di abitanti e dimensioni ed è per questo che le ASP, unico presidio di governo della sanità per ciascuna provincia, non sono in grado di soddisfare le esigenze di salute delle popolazioni. Perché sanità significhi salute, cittadini e istituzioni locali devono poter interloquire, con immediatezza e direttamente, con chi la governa.