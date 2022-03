Il covid continua a colpire Cosenza e provincia: +749 contagi e altri 5 morti

COSENZA – Continua la corsa del covid nella provincia di Cosenza dove da oramai qualche giorno si registra un’incidenza in netto aumento. Dopo i 600 positivi di ieri, oggi i contagi accertati salgono a +749. In totale sono oltre 3mila i nuovi positivi da inizio settimana, sono oltre 14mila gli attualmente positivi e con un numero di vittime che resta altissimo. Anche oggi si contano 5 vittime (10 in appena due giorni). Circolazione del virus sostenuta anche se, fortunatamente, anche oggi non si registrano nuovi ricoveri. Anzi, i posti letto occupati calano in area medica e di un’unità nelle intensive. Tra Cosenza e Rende ad oggi ci sono quasi 1.500 positivi, a Corigliano-Rossano si contano 787 contagi, mentre a Montalto Uffugo i casi attivi sono 235. Numeri elevati anche a Mendicino dove i positivi sono 104 e a Castrolibero (141). Sul Tirreno 161 persone positive a Paola e 137 a Fuscaldo.

Alla provincia di Cosenza si aggiunge quella di Reggio Calabria che continua a far registrare un numero sempre alto di nuovi positivi. In entrambe le province sono concentrati quasi tutti i nuovi contagi di oggi della Calabria che segna +1.946 nuovi positivi (dato in ulteriore aumento da ieri quando i positivi erano stati +1.819) e così suddivisi: Cosenza +749 contagi, Catanzaro +209, Crotone +198, Vibo Valentia +27, Reggio Calabria +758, altra Regione o Stati esteri +5. Resta invariato anche il numero dei tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +10.364 test tra molecolari e antigenici (ieri erano stati +10.463 ) con il tasso di positività in ulteriore salita al 18,78%. Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 224.942 casi totali da inizio pandemia. Salgono i casi attivi che sono in totale 46.591, con una diminuzione di 528 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti salgono complessivamente a 176.224 con un aumento di 1.408 persone nelle ultime 24 ore. Ulteriore aumento dei decessi con 10 vittime (ieri erano 7): come detto cinque solo a Cosenza, tre a Reggio Calabria e una a Catanzaro. Il numero complessivo dei morti da inizio pandemia sale a 2.127.

Diminuisce il numero dei ricoveri nelle aree mediche (nessun ingresso e 8 dimissioni) e scende di un’unità anche il dato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 281 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 264 si trovano nei reparti di malattie infettive (-8) e 17 in terapia intensiva (+1). Infine sono 46.310 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 537 persone.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.202 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.117 (24.885 guariti, 232 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 14.379 (89 in reparto, 6 in terapia intensiva, 14.284 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.344 (34.436 guariti, 908 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 3.343 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.539 (19.355 guariti, 184 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.938 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.844 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82.418 (81780 guariti, 638 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.489 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.478 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.332 (14.179 guariti, 153 deceduti).