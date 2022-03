Coppia di pusher cosentini in carcere. In casa trovata droga e 58mila euro in contanti

COSENZA – In questi giorni di raccolta e trasporto di generi di prima necessità, dagli alimenti ai medicinali, agli indumenti, in favore del popolo ucraino, hanno partecipato in prima persona a supporto delle azioni solidali che si sono succedute in città ad opera di associazioni e volontari, mettendo a disposizione, in molti casi, anche le loro auto personali. In particolare, su iniziativa degli Assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto e dei consiglieri comunali Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, tra i promotori del gesto solidale, i ragazzi delle cooperative che si occupano della cura del verde, hanno voluto donare, come simbolo del loro personale coinvolgimento nella gara di solidarietà, 1500 mascherine chirurgiche all’Associazione IL MONDO CHE VORREI, rappresentata da una delle responsabili, Paola Musmanno.

L’Associazione si occuperà del trasferimento dei dispositivi di protezione individuale alla popolazione ucraina. Il bel gesto compiuto è la dimostrazione, una volta di più, che i lavoratori delle cooperative si impegnano non solo per il decoro urbano, ma anche per iniziative sociali di particolare importanza come quella che oggi e nei giorni scorsi li ha visti protagonisti.