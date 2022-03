Pd Cosenza: “Se ammissibili saranno 12 le scuole della città con palestre ristrutturate”

COSENZA – Il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Cosenza esprime soddisfazione per il lavoro svolto al fine di partecipare alla sottomissione dei progetti per i Bandi PNRR Futura. La scuola per l’Italia di domani e cioè: il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, il “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” e il “Piano per Asili Nido e Scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Questo risultato è stato possibile grazie alle sinergie messe in campo dall’Assessore Damiano Covelli, che ha subito coinvolto i dirigenti scolastici delle scuole comunali della città nel lavoro di ricognizione ed individuazione degli interventi assieme al dirigente comunale arch. Giuseppe Bruno, al gruppo dei nuovi funzionari tecnici, in particolare ing. Maria Colucci e dott. Giuseppe Martino, che sono entrati a fare parte della squadra Comunale solo pochi mesi fa, alla Presidente della Commissione Lavori Pubblici Trasporti e Risorse Umane Consigliera Concetta De Paola e al Delegato al Coordinamento del PNRR il Consigliere Francesco Alimena.

La Commissione tutta e il Delegato hanno iniziato un lavoro di monitoraggio dei bandi e coinvolto i consiglieri comunali in un costante lavoro di informazione e confronto.

“Se ritenuti ammissibili, saranno 12 le scuole della città che potrebbero vedere le loro palestre da molti anni in stato di abbandono finalmente ristrutturate, gli spazi gioco e i parchi riqualificati e attrezzati, le mense ricostituite. Con l’obiettivo, insomma, di garantire il diritto allo sport, di garantire il diritto al tempo pieno, nel tentativo, insomma, di raggiungere l’ obiettivo europeo di Barcellona riguardante la diffusione di asili nido, servizi e scuole per l’infanzia offerti almeno 33% dei bimbi sotto i 3 anni e al 90% dei bambini tra i 3 e i 5 anni.

“É doveroso sottolineare – afferma il Capogruppo Dem Alimena – che stanti le criticità, prima di tutto l’insediamento del Consiglio e della Giunta solo nel mese di novembre, lo scarso numero di risorse umane a disposizione dell’Amministrazione nell’immediato, la mole di documentazione da presentare per la sottomissione dei progetti, non hanno inficiato l’obiettivo da raggiungere. Inoltre, alla luce delle notizie di oggi della proroga ministeriale del termine di scadenza di questi bandi per le difficolta di tutti i comuni italiani, specialmente quelli del sud, nel riuscire a parteciparvi, almeno a livello tecnico-operativo, la prima prova della squadra di lavoro sul PNRR di Cosenza sembra più che superata” .

“Una nota va fatta in merito alla riconversione dell’edificio ex officina della stazione ferroviaria in asilo nido – continua il comunicato del gruppo – sottolineando che tale scelta e’ strategica per dare l’opportunità alla città di avere un asilo nido nella zona sud che risulta la più sprovvista, creando un area dedicata alla fascia 0-6 anni, riqualificando una zona strategica della città attraverso quella che, se finanziata, sarà una delle più belle, innovative e qualitativamente significative strutture di tutta la Calabria. L’auspicio – conclude la nota – è di avere risposta positiva in merito al più elevato numero di Bandi per ridare un volto nuovo alle scuole della Città.

I progetti presentati e in attesa di approvazione sono i seguenti:

Demolizione e ricostruzione Palestra Plesso Via De Rada – Istituto Comprensivo Statale – Cosenza – “Don Milani – De Matera”

€ 1.061.565,00

Demolizione e ricostruzione Palestra Plesso Via Saverio Albo – Istituto Comprensivo Statale – Cosenza – “Don Milani – De Matera”

€ 687.242,00

Demolizione e ricostruzione Palestra Plesso Via Roma Istituto Comprensivo Statale – Cosenza – “Via Roma- Spirito Santo”

€ 687.242,00

Riconversione di spazi esistenti da adibire a Mensa – Plesso Via Milelli – Istituto Comprensivo N. 1 “Zumbini” Cosenza

€ 147.055,00

Riqualificazione architettonica e funzionale Mensa – Plesso Via Negroni, 3 – Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”

€ 294.110,00

Riqualificazione architettonica e funzionale Mensa – Plesso Via Roma – Istituto Comprensivo Statale – Cosenza “Via Roma- Spirito Santo”

€ 147.055,00

Riconversione dell’edificio ex officina della stazione ferroviaria da adibire ad Asilo Nido

€ 584.185,50

Nuova Costruzione Asilo Nido in Via Saverio Albo Cosenza

€ 2.382.000