Profughi dall’Ucraina, Prefettura di Cosenza chiede supporto ai sindaci

COSENZA – Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha chiesto supporto con una lettera rivolta a tutti i sindaci del territorio provinciale “nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso, di far fronte alle esigenze di accoglienza, derivanti dal prevedibile e consistente afflusso in Italia di cittadini ucraina in fuga dal conflitto“.

Nella missiva si sottolinea “al fine di favorire e promuovere il concorso delle istituzioni e della società civile”, il Ministero dell’Interno ha fornito possibili linee di intervento, richiamate anche dalle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge dello scorso 28 febbraio n.16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha già disciplinato specifiche misure riguardanti l’accoglienza dei profughi”.

“Nel richiamare le indicazioni già fornite in precedenza per l’emergenza afghana, è stata ribadita la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i comuni per l’affidamento della gestione dell’accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS con oneri a carico del Ministero dell’Interno”. Da qui la richiesta a comunicare con urgenza “ogni utile iniziativa finalizzata all’ospitalità di cittadini ucraini”.