Cosenza, lavoratori Misasi-San Bartolo al Tribunale: “licenziamenti contro legge”

COSENZA – Raccogliendo l’invito del Papa, la Diocesi di Cosenza-Bisignano ed il Comitato provinciale Unicef di Cosenza hanno organizzato l’iniziativa “IN PREGHIERA PER LA PACE” per domani mercoledì 2 marzo presso la Cattedrale di Cosenza. L’inizio è previsto per le ore 17.45 e seguirà la Messa delle Ceneri. Presiederà le celebrazioni S.E. l’Arcivescovo Mons. Francesco Nolè. Insieme al Circolo della Stampa di Cosenza, saranno diverse le associazioni presenti per condividere un momento di riflessione sul dono della pace e sulla necessità di deporre le armi per il bene dell’umanità. Con l’occasione verranno brevemente illustrate le iniziative dell’Unicef in e per l’Ucraina, dove il Fondo per le Nazioni Unite dell’Onu è presente con operatori, volontari e medici per assicurare il trasporto d’acqua sicura, di medicine e kit per l’igiene nelle aree di conflitto, e per garantire il supporto e l’assistenza psicosociale ai bambini traumatizzati dalla costante insicurezza. Gli operatori Unicef informano che sono oltre 510.000 bambini e bambine hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria in Ucraina.

La situazione dei bambini e delle famiglie coinvolte nell’escalation del conflitto in Ucraina peggiora di minuto in minuto. I combattimenti si stanno avvicinando alle popolazioni civili, più vicino alle case dei bambini e alle scuole, agli ospedali e agli orfanotrofi. I danni alle infrastrutture hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza acqua potabile ed elettricità. Le armi esplosive e i residuati bellici nelle aree popolate sono pericoli reali e presenti.

Il Comitato provinciale Unicef di Cosenza, d’intesa con Unicef Italia, sta accogliendo ogni donazione utile a supportare queste missioni attraverso una raccolta fondi sul conto dedicato presso Intesa Sanpaolo -codice Iban IT 03 H 03069 09606 1000 00166273 (causale: donazione emergenza Ucraina). Per informazioni: [email protected]