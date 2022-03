CIS Cosenza: Caruso incontra il tenente colonnello Aquino, 11 interventi previsti

COSENZA – Dopo la stipula del disciplinare tra l’autorità di gestione del Ministero della Cultura e il Comune di Cosenza per dare attuazione al CIS “Cosenza Centro storico” (il Contratto istituzionale di sviluppo), il sindaco Franz Caruso ha incontrato a Palazzo dei bruzi il tenente colonnello Luigi Aquino, responsabile unico del contratto.

All’incontro che rappresenta l’interfaccia più importante tra il Comune e l’Autorità di gestione, hanno preso parte anche il consigliere delegato del Sindaco per il CIS, Francesco Alimena, il project manager di Agenda Urbana Luigi Zinno e la dirigente responsabile del CIS per il Comune di Cosenza, Antonella Rino. Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati alcuni importanti aspetti che attengono alle fasi operative immediatamente successive dell’attuazione del Contratto, anche in relazione agli interventi previsti in Agenda Urbana.

Residenti protagonisti dei cantieri

Per favorire la progettazione partecipata di alcuni degli 11 interventi previsti dal CIS è stata rappresentata al RUC la necessità di un supporto tecnico cui demandare la comunicazione degli interventi, affinché i residenti delle zone interessate, non solo abbiano contezza degli stessi, ma diventino protagonisti dei cantieri, senza doverne accettare supinamente gli inevitabili disagi, allo scopo di renderli più sopportabili. E’ stato, inoltre, evidenziato come la molteplicità degli interventi comporterà un aumento, per gli uffici comunali, già alle prese con una notevole carenza di personale, dei carichi lavorativi. Di qui la necessità – è stato sottolineato – di strutturare un gruppo di lavoro che sia trasversale a tutti i progetti del CIS, perché vadano in porto con efficacia. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Tenente Colonnello Aquino per l’opera di mediazione che è stata svolta nella fase della firma del disciplinare.

Il Comune, dando seguito all’iter procedurale, sarà, dalla prossima settimana, nella condizione di trasmettere gli atti delle procedure affidate sotto soglia, mentre per quelle sopra soglia saranno predisposti i relativi bandi di gara che saranno pubblicati entro tra marzo e aprile. Palazzo dei bruzi ha rappresentato al RUC l’esigenza di poter disporre di un’assistenza tecnica, peraltro prevista dagli atti di programmazione del CIS e dalla delibera CIPE 7/2021. L’assistenza tecnica consentirebbe un coordinamento più efficace degli 11 interventi, garantendo conoscenza e informazioni sulle realizzazioni. Il tenente colonnello Aquino, ribadendo la massima disponibilità e attenzione del Ministero per la città di Cosenza e considerando il CIS una grandissima opportunità per la riqualificazione del centro storico, ha assicurato al sindaco Caruso che si adopererà per convocare a breve un nuovo incontro per comprendere se sussistano le condizioni, presso l’Autorità di gestione, per accogliere le richieste del Comune di Cosenza. Nel frattempo, domani, il Responsabile Unico del Contratto si recherà nel centro storico per un sopralluogo al quale parteciperanno anche il consigliere delegato del Sindaco al Cis Francesco Alimena, il project manager Luigi Zinno e la dirigente responsabile Antonella Rino.