Servono coperte, vestiti e beni primari. L’appello di De Cicco “dobbiamo agire in fretta”

COSENZA – “Le immagini che quotidianamente arrivano dall’Ucraina sono inquietanti e scuotono fortemente le nostre coscienze. Non si può rimanere indifferenti alle sofferenze di un popolo. Dobbiamo pretendere la pace! Dobbiamo manifestare ma anche agire in fretta per garantire beni di prima necessità ad una popolazione martoriata dalla brutalità della guerra”. Con queste parole l’Assessore Francesco De Cicco ha annunciato la piena disponibilità dell’intero staff dell’ex delegazione comunale di via Popilia a collaborare, ancora una volta, attivamente e fattivamente con la Rete Solidale “Il Mondo che Vorrei” a sostegno della raccolta di aiuti umanitari indetta da Padre Fedele Bisceglia.

“Oggi più che mai é indispensabile agire. Cosenza è una città generosa e solidale, lo ha dimostrato in moltissime occasioni e sono certo che lo farà ancora una volta. Lungo i confini dell’Ucraina si sono organizzati per accogliere ed ospitare i milioni di profughi in fuga ma hanno bisogno di un aiuto concreto che, così come dice Padre Fedele, noi dobbiamo fornire in nome della pace e della solidarietà”, conclude.

A tale proposito le volontarie de Il Mondo che Vorrei raccoglieranno:

coperte, maglioni, giubbotti, scarponcini da uomo-donna-bambino, calzettoni, cappelli, guanti, sciarpe, biberon, mascherine, alimenti a lunga conservazione, bende, disinfettanti, salviettine umidificate, pannolini per bambini, assorbenti, omogenizzati ,guanti in lattice.

“Come sempre chiediamo che l’abbigliamento e le calzature siano in buono stato. – precisa la Rete Solidale -. Successivamente, quanto raccolto, verrà prima controllato e poi consegnato ai volontari de “Il Paradiso dei Poveri” che provvederanno a trasferire la merce a Bergamo da dove verrà smistata per i confini da CRI e altre associazioni”.