RENDE – Camionisti in presidio, Tir e mezzi fermi, per chiedere interventi sulle accise, sul gasolio, ma anche sconti autostradali e interventi mirati per il settore dell’autotrasporto. In Calabria prosegue la protesta dei camionisti che questa mattina hanno attuato presidi tra Rende e Montalto.

“Il settore è letteralmente in ginocchio – dichiara un manifestante – siamo vessati da continui aumenti a partire dal caro carburante”. “Per noi il gasolio è come l’acqua per il corpo umano e non possiamo andare avanti così perchè non possiamo vivere”. Quello che è stato deciso dal Governo? “Solo briciole e non riusciamo ad andare più avanti”.