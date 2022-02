Assalto ai distributori di benzina, Metallo (Assopetroli): “paura non motivata”

COSENZA – Il comitato direttivo di Anci Calabria presieduto del sindaco di Rende Marcello Manna, riunitosi d’urgenza, ha approvato all’unanimità un documento contro la guerra annunciando che presto dai municipi calabresi, accanto alle bandiere nazionale ed europea, sarà fatto sventolare il vessillo della pace.

“L’articolo 11 della Costituzione Italiana – è detto nel testo – ripudia la guerra come strumento per dirimere i conflitti e noi sindaci di Anci Calabria esprimiamo, convinti, la nostra ferma opposizione all’invasione da parte della Russia in Ucraina. Condividendo il tempestivo appello espresso dal presidente Anci, Antonio Decaro, riteniamo che non è e non deve essere il secolo delle guerre, quello del terzo millennio. Auspichiamo che si intervenga affinché non si acuisca una crisi che ha già provocato vittime e avrà conseguenze nefaste sul popolo ucraino”.

“Contro l’escalation militare in atto – è detto nel documento – chiediamo che il Governo Centrale, così come l’Unione Europea e l’ONU, svolgano un ruolo di distensione in questo drammatico momento. I diritti umani non si difendono con la guerra, poiché su di tutti si scaglierebbe il peso di una catastrofe umanitaria, oltre che di una crisi economica ed energetica di proporzioni incontrollabili. Moltiplichiamo, dunque, le iniziative di pace, facciamo sentire, forte e chiara, la voce di chi ripudia la guerra. Con questo spirito, nei prossimi giorni, faremo sventolare dai palazzi municipali il vessillo della pace accanto alle bandiere nazionale ed europea interpretando le sensibilità e le preoccupazioni diffuse nelle nostre comunità sull’attuale situazione di crisi internazionale”.