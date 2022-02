Istituto “Valentini-Majorana”, si è insediata la nuova dirigente Elena Cupello

COSENZA – La vertenza dei lavoratori dell‘Abramo Customer Care, 1.500 dipendenti tra le sedi di Crotone, Montaldo Uffugo e Catanzaro, che già dallo scorso mese di dicembre non percepiscono lo stipendio, si fa sempre più incandescente. Dopo la dichiarazione di insolvenza dell’azienda depositata lo scorso 27 gennaio dal Tribunale di Roma, al quale la proprietà si era rivolta per ottenere un concordato preventivo e scongiurare il fallimento, la situazione dei lavoratori si è ulteriormente impantanata. In attesa della relazione dei commissari giudiziali nominati dallo stesso tribunale fallimentare che dovrà stabilire se vi sono reali possibilità di proseguire nell’attività considerato che avrebbero già accertato debiti per 140 milioni di euro, il pagamento delle spettanze arretrate resta legato alla riscossione di ingenti crediti vantati dall’azienda verso i committenti, ma quei crediti non sono esigibili dal momento che Abramo ha il Durc negativo non essendo in regola con le scadenze contributive e fiscali. E in ogni caso resta la totale incertezza sul futuro occupazionale dei 1.500 dipendenti ai quali bisogna sommare i cosiddetti Lap, lavoratori a progetto ai quali di volta in volta sono stati rinnovati i contratti in scadenza e che ora sono rimasti privi di qualsiasi tutela legale. Per oggi è in programma un sit-in di protesta davanti al Tribunale fallimentare di Roma dei dipendenti delle varie sedi calabresi mentre tra due giorni (giovedì 24 febbraio) prossimo i sindacati hanno indetto uno sciopero per l’intero turno di lavoro con sit-in presso le prefetture di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Franz Caruso schierato con i lavoratori

“La lunga vertenza che vede sfortunati protagonisti i lavoratori della Abramo Customer Care di Montalto non può lasciare indifferenti le istituzioni, soprattutto quando in gioco c’è il futuro di circa 1500 famiglie e la dignità di tanti lavoratori, anche residenti nella città di Cosenza, che hanno rincorso per anni l’illusione di un’occupazione stabile”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori della Società “Abramo. L’Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – parteciperà all’iniziativa dei lavoratori e, esprimendo loro la più piena solidarietà, farà sentire la sua vicinanza, nel pieno convincimento che sulla vertenza Abramo debba essere fatta chiarezza, attraverso una assunzione di responsabilità che non conosca ulteriori indugi e che tenga nella giusta considerazione le rivendicazioni salariali dei dipendenti”.

Alla manifestazione anche il sindaco di Montalto Uffugo

“Giovedì 24, sarò in piazza con altri rappresentanti dell’amministrazione comunale di Montalto Uffugo per esprimere la solidarietà e la vicinanza da parte di tutta la nostra comunità ai dipendenti di Abramo Customer Care” – comunica il primo cittadino Pietro Caracciolo -. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, a dimostrare solidarietà e ad aiutarci a mantenere i riflettori accesi su questa vicenda che non deve trasformarsi in una disfatta economica e sociale”.