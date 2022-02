Rende, opposizione interroga il sindaco: “comunicazioni sulla… società di comunicazione”

COSENZA – «Per il nostro sindacato è urgente superare oggi più che mai le distinzioni di bandiera, ideologia e colore politico, e, senza personalismi né inutili passerelle, concentrarsi sull’urgenza di restituire alla Scuola sicurezza e legalità». E’ quanto affermano Vincenzo De Luca e Giovanna Spataro della segretria provinciale Ugl Scuola che «nel mentre plaudono a ragazzi e ragazze, ai responsabili istituzionali ed ai semplici cittadini che hanno voluto affiancare nella loro coraggiosa protesta studentesse e studenti del “Valentini – Majorana” di Castrolibero (tristemente alla ribalta mediatica nazionale)».

Il sindacato però «ritiene urgente concentrarsi sul diritto allo studio in un clima di legalità e rispetto reciproco; per il riposizionamento, al centro del percorso formativo e didattico, della qualità delle relazioni umane e della leale e proficua interazione scuola-famiglia.

Lunedì si ritorna nelle aule ma l’attenzione deve rimanere alta su tutto il mondo della scuola. Infatti non si può non guardare con rammarico all’esito nefasto dei percorsi di apprendimento scuola/lavoro svolti senza nessuna attenzione all’incolumità di chi opera nelle aziende o in un cantiere. L’attività degli studenti non va considerata al pari di lavoro subordinato vero e proprio da sfruttare a proprio consumo e vantaggio».

«E’ necessario che i ragazzi sviluppino competenze e abilità e si misurino col mondo dell’occupazione, non è accettabile che ciò avvenga in assenza di controlli, non rispetto delle regole e mancanza di formazione specifica che permetta loro, ai tutor e ai dipendenti aziendali, di vivere un’esperienza di alternanza che sia davvero utile e formativa per tutti. L’auspicio dell’Ugl Scuola è che il grido pacifico ma deciso degli studenti di tutta Italia, raggiunga i Ministeri competenti, gli enti locali, le imprese, gli organi di vigilanza, le associazioni di categoria, al fine di incentivare la coordinazione di azioni comuni per fermare le morti “annunciate” e riportare i percorsi di PCTO alla loro originaria vocazione».