Valentini Majorana: pubblicato l’avviso per l’incarico ad un nuovo dirigente

COSENZA – Anche a Cosenza la protesta di Coldiretti contro il rincaro dei prezzi, i costi troppo alti e le speculazioni. I prezzi per le famiglie corrono mentre i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. Una mobilitazione generale in una trentina di città italiane tra cui la città dei Bruzi. In piazza anche il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, a difesa della produzione del made in Italy e soprattutto made in Calabria: “Non è pensabile poter continuare a lavorare ‘sottocosto’; lo abbiamo già fatto nel periodo della pandemia ma siamo stati costretti a farlo e abbiamo accumulato un’ulteriore esposizione debitoria ma adesso basta”.

“Al Governo chiediamo innanzitutto la possibilità di poter avere una legge sulla ristrutturazione finanziaria che consenta di spalmare i debiti di un’azienda in un periodo di ammortamento di almeno 25 anni, con un pre-ammortamento di tre anni. Poi chiediamo una maggiore sensibilità e vigilanza sulle ‘pratiche sleali‘. Non è pensabile che ogni azione commerciale sul cibo, di promozione o di svendita, possa ricadere sulle imprese agricole”.

“In Calabria il settore zootecnico e agricolo è ancora più penalizzato – spiega infine Aceto – perchè la nostra regione paga lo scotto del piano logistico. Portare qui le materia prime dai porti principali prevede un costo del 15-20% in più e ovviamente questo costo, lo abbiamo poi per l’esportazione. Tutto ciò è dovuto anche all’inefficienza di alcune infrastrutture, come il porto di Gioia Tauro e di Corigliano che potrebbero alleviare questo aspetto”.