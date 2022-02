Cosenza: PNRR e Fondi UE, incarico politiche programmazione a Delly Fabiano

COSENZA – “Il presente ed il futuro di Cosenza si giocano anche e soprattutto sulla capacità di attuazione del PNRR e di attrazione dei fondi comunitari attraverso progetti seri e di qualità”. Lo ha affermato il sindaco Franz Caruso, annunciando l’incarico affidato alla professoressa di matematica dell’Unical Delly Fabiano. “Si tratta di una sfida difficile da portare avanti, perché Cosenza, come molte altre municipalità della Calabria e del Meridione, vive una situazione molto complessa, non solo per via del dissesto finanziario che l’attanaglia, ma anche per una struttura burocratica esigua per il blocco del turn over. Né sono sufficienti i 4 giovani tecnici messi a disposizione del Comune dal MEF che, seppur volenterosi e con accertate competenze professionali, si trovano a dover lavorare con tempi ristrettissimi e su azioni nuove e spinose”.

“Per questo motivo – ha sottolineato ancora Caruso – ho avvertito la necessità di chiamare al mio fianco Delly Fabiano, esperta di fondi comunitari di riconosciuto valore a livello nazionale, alla quale ho affidato l’incarico di coordinamento delle politiche di programmazione comunale per intercettare le linee di intervento più idonee alla nostra idea di sviluppo di città del PNRR e dei Fondi Strutturali europei. Un incarico gratuito che, con mia grande soddisfazione, la professoressa Fabiano ha accettato, mettendosi sin da subito al lavoro”.

Delly Fabiano, docente di matematica all’Università degli Studi della Calabria, già consulente del Ministro delle Politiche comunitarie per l’utilizzo degli strumenti e delle risorse dei fondi strutturali dell’Unione Europea, membro della Consulta “Ricerca ed Innovazione” della Regione Calabria, coordinatrice in progetti europei ed assessore alla Cultura ed alla Pubblica istruzione del Comune di Rende, ha pubblicato, negli anni (dal 2001 ad oggi), diversi manuali destinati a facilitare l’utilizzo dei fondi comunitari. Fine intellettuale e donna impegnata da sempre nel mondo dell’associazionismo, all’interno del quale ha ricoperto ruoli di primo piano, Delly Fabiano si insedierà già nei prossimi giorni nella sua stanza al primo piano di Palazzo dei Bruzi.

“Sarà un lavoro duro e faticoso – ha affermato la stessa Delly Fabiano – perché il PNRR ha una procedura di applicazione molto complessa, che guarda al contesto generale e non si basa sul particolare, con una forte rigidità giuridico/attuativa e modalità di intervento predefinite e vincolanti a cui le municipalità non sono abituate. Soprattutto abbiamo tempi di progettazione ed attuazione strettissimi e ravvicinati che ci obbligano ad un impegno serrato e stringente ed a fare delle scelte ben precise. Il PNRR – non si dimentichi – è già avviato da tempo, presenta bandi già scaduti e diversi altri hanno termini immediati che sarà difficile oggi recuperare. Un impegno arduo, dunque, che comunque porterò avanti con la determinazione che mi contraddistingue, con l’obiettivo di sostenere la crescita sociale ed economica della mia città”.