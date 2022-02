Maltempo, Cdm: oltre 3 milioni per interventi a Cosenza e Crotone

COSENZA – Dopo la lunga pausa forzata, dovuta all’epidemia del Covid 19, si è riunita venerdì scorso l’Assemblea dei soci del KAEP – Komitato Attività Economiche e Produttive – del centro storico di Cosenza, per eleggere il nuovo presidente ed il direttivo dell’associazione. E’ stata eletta quale presidente Argia Morcavallo, e membri del direttivo Umile Trausi, Giuseppe Lanzino, Maurizio Misasi e Gianpaolo Romanello.

Il KAEP, come è detto nello Statuto, attraverso la specificità dei propri ambiti economici, artigianali, commerciali e di servizi di varia natura, ha l’obiettivo della bellezza come bene sociale, e presuppone la salvaguardia del patrimonio artistico- culturale, manifatturiero, imprenditoriale e professionale del Centro Storico di Cosenza.

Mai come in questi ultimi due anni questa parte storica della città ed i suoi abitanti sono stati mortificati ed hanno subito il degrado e l’abbandono sotto ogni punto di vista, economico e sociale in particolare. L’insediamento del nuovo governo della città, a guida del sindaco Franz Caruso, lascia ben sperare in una rinascita economica e produttiva, oltre che culturale e sociale, del nostro meraviglioso centro storico Il KAEP intende con forza riprendere la propria attività di promozione e valorizzazione, anche attraverso giuste sollecitazioni e l’interlocuzione con tutte le istituzioni locali e non solo, che tengono a cuore il riscatto culturale e sociale del centro storico della città di Cosenza.

A tal proposito il primo atto del KAEP è stato quello di raccogliere le firme e presentare una petizione popolare, inviata al sindaco di Cosenza, al presidente della Provincia ed al direttore delle Poste Italiane, per denunciare la chiusura dell’Ufficio delle Poste di Corso Telesio, chiusura improvvisa che causa, oltre a tutto il resto, un ulteriore danno alla vivibilità e funzionalità della vita degli abitanti del centro storico e non solo.