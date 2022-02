COSENZA – Se lo spropositato aumento delle bollette della corrente elettrica incide negativamente sul bilancio delle famiglie, ancor di più colpisce quello del tessuto produttivo ed economico, come per esempio quello del comparto agricolo a cui si deve aggiungere il rincaro delle materie prime. Per questo anche a Cosenza giovedì mattina Coldiretti manifesterà a Cosenza e più precisamente in Piazza Kennedy, come nel resto d’Italia a partire dalle 09:00 con una manifestazione in piazza. A Cosenza, sempre in merito alla crisi del settore zootecnico agricolo il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha incontrato alcuni imprenditori agricoli della Valle dell’Esaro