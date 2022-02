COSENZA – Due squadre dei vigili del fuoco di Cosenza stanno lavorando da circa due ore per spegnere un incendio divampato, in serata, in piano centro città all’interno di un appartamento, posto all’ultimo piano, di un edificio di tre piani ubicato su Viale Trieste e che affaccia sulla Villa Nuova. I vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere il piano alto e spegnere le fiamme che hanno interessato anche una porzione del sottotetto. Una seconda squadra intervenuta, è invece entrata nell’abitazione completamente invasa dal fumo, per evitare che le fiamme si propagassero e per mettere in sicurezza l’intero appartamento. Sul posto sono presenti anche alcune pattuglie della polizia che hanno chiuso al transito la strada per consentire le operazioni di spegnimento. Le cause del rogo sono in corso di accertamento e non ci sarebbero persone rimaste ferite.

Foto Alfonso Morelli