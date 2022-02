Cosenza: va in questura per il permesso di soggiorno, ma era ricercato per rapina. Arrestato

COSENZA – È stata archiviata la posizione di Francesco Patitucci, esponente di spicco della cosca “Lanzino” di Cosenza, nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolti il sindaco di Rende, Marcello Manna e l’ex presidente della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, entrambi accusati di corruzione in atti giudiziari. Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Salerno, Giovanna Pacifico.

“Si chiude una prima parte importante di una vicenda che ha fatto molto clamore”, ha scritto in una nota l’avvocato difensore di Patitucci, Gianluca Garritano. “È evidente che l’inchiesta presenti molti profili di ambiguità e susciti diverse perplessità, atteso che il presunto beneficiario dell’ipotetica corruzione resta, unitamente ad altri soggetti inizialmente coinvolti, fuori da un procedimento che sin dall’inizio ha presentato criticità e sospetti in ordine alle accuse mosse”.

Inchiesta Manna-Petrini

Secondo l’accusa Marcello Manna, difeso dall’avvocato Armando Veneto, avrebbe corrotto l’ex Presidente per far assolvere Francesco Patitucci, condannato in primo grado condannato a 30 anni di carcere per concorso nell’omicidio di Luca Bruni, avvenuto a Castrolibero nel 2012 e assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, con una mazzetta di 5mila euro come corrispettivo in cambio della sentenza “aggiustata”.

Il tribunale del Riesame di Salerno, lo scorso 30 dicembre, in accoglimento parziale del ricorso fatto dalla procura salernitana ha emanato una misura del Divieto di esercitare la professione forense per 12 mesi per l’avvocato Marcello Manna e sospesa in attesa della pronuncia della Cassazione.