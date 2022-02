SUAP e SUE: la firma digitale semplifica le procedure in sicurezza

COSENZA – “Cultura del dissenso – Teorie e pratiche della libertà” è il titolo dell’iniziativa promossa per parlare di diritto al dissenso e libero esercizio del pensiero critico. Il riferimento è ai tre giovani attivisti cosentini Jessica, Simone e Francesco in vista del prossimo pronunciamento del tribunale di sorveglianza, il 14 febbraio a Catanzaro.

“Quando l’impegno pubblico viene osteggiato – riporta la nota di presentazione dell’incontro – e la denuncia del malaffare considerata oltraggiosa, chi abita, da sempre, il mondo della formazione e della cultura, non può rimanere indifferente e inerme. Non c’è nulla di speciale in un’azione di sorveglianza, preventiva o punitiva che sia, non c’è nulla di speciale tranne l’atteggiamento di chi, dall’alto dei suoi scranni istituzionali e polizieschi, pretende di reprimere, in nome della normalizzazione sociale e della tutela degli interessi privati di pochi, le pratiche sociali e politiche di chi, ogni giorno, riflette e lotta per difendere i diritti di tutte e tutti, in particolare quelli di chi il futuro, ormai, lo concepisce come una condanna da evitare a qualsiasi costo”.

Una riunione “per dare un segnale e mostrare, con volti e parole, quanto sia criminale soffocare il diritto al dissenso. Università, scuola e mondo della cultura insieme per dire no a provvedimenti anacronistici e ingiusti, mirati a impaurire e scoraggiare, soprattutto le giovani generazioni”.

Stamattina conferenza stampa alla Camera dei Deputati

Intanto questa mattina alle 12, alla vigilia delle udienze nelle quali il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro si esprimerà in merito alle proposte di sorveglianza speciale avanzate dalla Questura di Cosenza nei confronti degli attivisti Jessica Cosenza e Simone Guglielmelli, si terrà una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati dal titolo “Sorveglianza speciale e sue applicazioni in Italia”. Parteciperanno, oltre ai due attivisti, le deputate Anna Laura Orrico, Simona Suriano, Doriana Sarli, Yenia Ehm e il segretario nazionale del PRC Maurizio Acerbo. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sul sito della Camera dei Deputati.