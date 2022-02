Fiera San Giuseppe, incontro tra Comune e ambulanti: “riprende tradizione interrotta”

CASTROLIBERO – La notizia ha fatto il giro d’Italia, rimbalzando dalla televisione ai giornali e recentemente anche Nina Palmieri de “Le Iene” ha fatto visita all’IIS Valentini Majorana per chiedere se “il professore frequenti ancora l’istituto? Se è in malattia o sospeso, o se siano stati adottati provvedimenti disciplinari?”. La dirigente scolastica Iolanda Maletta, intercettata all’ingresso ha risposto “non so di quale professore stiate parlando“.

E invece quel docente lo conosce così come quelle ragazze che hanno segnalato le molestie subite: “le vittime non sono poche – racconta Anna (nome di fantasia) studentessa del Valentini Majorana ai microfoni di Rlb – e non si tratta di un solo docente Queste cose vanno avanti da anni. Noi stiamo occupando perchè in questi anni non abbiamo avuto ascolto da parte di chi avrebbe dovuto sostenerci. Io credo che la scuola debba essere la nostra seconda famiglia dato che trascorriamo la metà della giornata qui. Dobbiamo stare tranquilli e sereni all’interno delle mura scolastiche”.

“Le vittime – racconta – diverse volte si sono recate in segreteria e in presidenza ma non hanno mai ricevuto un riscontro positivo e sereno. Questi docenti sono stati solo spostati da una classe all’altra ma chi ha segnalato non si sente sicura perchè il professore è sempre presente. Dal racconto di una ragazza che ormai ha lasciato la scuola, si sono aggiunte le testimonianze di diverse alunne. Noi non vogliamo che venga fatta di tutta l’erba un fascio, ma chi si comporta in questo modo va allontanato. Alcuni ci hanno offerto sostegno, sono rimasti colpiti e non tutto il corpo docente è così. La nostra occupazione è pacifica e noi cerchiamo solo comprensione e ascolto. Attendiamo concretezza, e vogliamo che questi professori vengano allontanati dall’istituto”.