Cosenza, delitto Taranto. Assolto dall’accusa di omicidio Domenico Mignolo

COSENZA – La Rete Solidale “Il Mondo che Vorrei” continua la raccolta dei vestiti di carnevale ed annuncia la giornata di distribuzione: domenica 20 febbraio in via Popilia II lotto, presso l’ex Delegazione Comunale.

Il “Mondo che vorrei” è una Rete Informale di persone che si occupano di sociale il cui primo obiettivo è sostenere le famiglie in difficoltà economica cercando di fornire loro, grazie alle donazioni di Associazioni e privati cittadini, beni di prima necessità. La pandemia da covid-19 ha, infatti, ulteriormente provato il già delicato equilibrio economico di tante famiglie che spesso hanno difficoltà ad acquistare abbigliamento e calzature per se stessi e per i loro figli. Quotidianamente, grazie all’impegno dei volontari (che smistano abbigliamento, calzature, giochi e tanto altro…) vengono fatte conciliare offerte e richieste, stringendo in un abbraccio virtuale Cosenza e la sua provincia dove ormai la Rete Solidale è diffusa in modo capillare.

Al di là dell’impegno quotidiano, la Rete Solidale, sostiene e promuove le iniziative delle Associazioni, ma anche dei singoli cittadini, cercando di soddisfare i bisogni ed i desideri dei bambini che più di tutti risentono delle privazioni e delle limitazioni generate dalla pandemia, affinchè ad ogni bimbo, al di là dei bisogni primari, venga garantito anche il diritto al gioco.

Raccolta e distribuzione dei vestiti

Anche il Carnevale è un gioco ed ogni bambino ha il diritto di viverlo. A tale scopo, già da qualche settimana è iniziata la raccolta dei vestiti di carnevale. I vestiti raccolti vengono controllati in caso necessitino di piccole riparazioni,divisi per taglie, stirati e sanificati con vapore a 100 gradi in vista della distribuzione che avverrà domenica 20 febbraio dalle 11.30 alle 15.30 presso l’ex Delegazione Comunale in Via Popilia.

Tutti i volontari de “Il Mondo che Vorrei” ringraziano gli Assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto per la disponibilità, il sostegno ed il supporto e quanti quotidianamente sostengono le idee, le finalità ed i progetti della Rete Solidale e che con partecipazione fattiva ne consentono la realizzazione.