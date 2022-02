Vestiti di carnevale per famiglie in difficoltà, l’iniziativa a Cosenza

COSENZA – Nonostante la curva dei contagi in tutta Italia sia in miglioramento con una decrescita del numero di nuovi positivi, in calabria i casi di positività restano stabili e non sono in discesa. Il dottor Pino Pasqua direttore del Dipartimento di emergenza urgenza, fa il punto sulla situazione sui ricoveri all’Annunziata: “Rimane una situazione stabile nei numeri ed abbiamo un’affluenza costante, anzi persino un lieve aumento negli ultimi due giorni. Permane però una sintomatologia diversa rispetto alle altre ondate con un quadro clinico dei pazienti lievemente migliorato”.

“I numeri in area medica – spiega Pasqua – vedono tutti occupati i 35 posti a disposizione e i 13 in terapia intensiva all’Annunziata. Altri 24 posti sono disponibili a Rogliano e sono gli unici liberi. Il presidio roglianese rappresenta la valvola di sfogo e il turn over dei posti letto per l’area medica delle malattie infettive e pneumologia”.

In Calabria dunque, si assiste ad una linea stabile dei nuovi contagi che non accennano a diminuire, così come le vittime: “I decessi – spiega Pasqua – sono legati spesso a comorbilità e l’elevato numero, è purtroppo determinato anche dalla più facile trasmissione del virus rispetto al pregresso”.