Sorveglianza speciale agli attivisti cosentini, presentata interrogazione parlamentare

COSENZA – Indetto lo sciopero nazionale, per venerdì 4 febbraio, di quattro ore del trasposto pubblico locale. A darne comunicazione è il sindacato autonomo USB lavoro privato. “Si precisa – riporta la nota – non presente in AMACO – nessuna comunicazione riportante le modalità di astensione dal lavoro, entro i termini previsti dalle regole operanti in materia di corretto esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’avviso viene divulgato in quanto singoli lavoratori dell’Azienda pur non essendo iscritti, potrebbero aderire allo sciopero.

In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che, ad oggi, non possiamo prevedere. Si precisa – conclude il sindacato – che, comunque, sarà il garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie: mattina 05 – 08 e sera: 18 – 21