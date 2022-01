Sistema Rende, chiesti 9 anni di reclusione per Sandro Principe

COSENZA – Rifiuti per strada e tantissimi topi a banchettare; ratti che spuntano da una parte all’altra della strada. Uno scenario riprovevole che va avanti da mesi, più volte segnalato al Comune, e che tiene in apprensione i residenti della zona di viale Cosmai, in particolare la zona di via Libero Grassi che ospita anche il supermercato a pochi passi dal Parco del Benessere e dalla casa circondariale e che porta all’incrocio con le palazzine di via Antonino Scopelliti. I residenti raccontano di decine e decine di topi di grandi dimensioni che, di giorno e di notte, saltano da una parte all’altra della strada, per nascondersi negli anfratti delle strade diventate vere e proprie tane, nascoste dalla spazzatura. In via Scopelliti (nella foto in basso) i topi si nascondono dietro i cumuli di rifiuti ed hanno creato le loro tane negli anfratti del terreno. Ma la stessa situazione viene segnalata sulla parallela, ovvero via Libero Grassi, dove insistono decine e decine di ratti.

La denuncia arriva proprio dalle persone, famiglie e anziani, che abitano nel quartiere, alcuni dei quali si trovano spesso davanti decine di topi mentre parcheggiano la loro auto, transitano per andare al supermercato o escono con i bambini o gli animali domestici. Alcuni spiegano che in alcuni casi i topi si sono spinti fin dentro ai palazzi. Ratti di grandi dimensioni che aumentano sempre di più e che tengono in ostaggio una vasta area della città. I residenti sono spaventati e molto arrabbiati per ciò che devono subire ogni giorno e chiedono un’efficace attività di derattizzazione e pulizia della zona. “Non possiamo stare con la paura di aprire la porta e vedere entrare i topi in casa. Per strada – racconta una residente – ce ne sono decine e abbiamo davvero paura, persino di parcheggiare la macchina dopo una giornata di lavoro e tornare a casa perchè entrano dovunque”.