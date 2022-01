Castrolibero, ripristino della videosorveglianza e nuovi siti da monitorare

COSENZA – La bici degli abbracci è arrivata in città. Pensata per coloro che vivono situazioni di disabilità, come le persone con autismo o con disabilità intellettivo-relazionali, i non vedenti o gli ipovedenti o le persone con altre disabilità, è arrivata a Cosenza e da stasera sarà custodita a Palazzo dei Bruzi a disposizione, in modo assolutamente gratuito, di chi ne farà richiesta, attraverso un sistema di prenotazione on line le cui modalità saranno rese note nei prossimi giorni. Il prototipo dell’Hugbike ha fatto la sua comparsa questo pomeriggio in Piazza dei Bruzi dove si è svolta la breve cerimonia di consegna e dove c’è stato anche chi ha provato a testarla.

La Hugbike è un tandem unico al mondo che, per la sua particolare postura e lo speciale manubrio allungato, permette al conducente di sedere dietro, abbracciando e mettendo in sicurezza il passeggero che siede davanti. Questo prototipo di bici garantisce alle persone con disabilità che la utilizzano di avere la sensazione di controllarla. Cosenza è una delle tre città, insieme a Vibo e a Tropea, che potranno mettere a disposizione dell’utenza questo vero e proprio simbolo dell’inclusione sociale, grazie all’intuizione avuta dall’Associazione “io autentico”. “L’idea – ha sottolineato Enrico Mignòlo, Presidente dell’Associazione – è nata dalla necessità delle famiglie delle persone con autismo, in particolare, ma in generale con disabilità. L’intuizione è scattata durante un direttivo dell’Associazione tenutosi durante la seconda ondata del covid, per la necessità di uscire fuori e quindi di fruire dei tempi e degli spazi urbani e dare la possibilità ai nostri figli di farlo”. A confidare di far arrivare altre Hugbike in altri centri della Calabria è la Vice Presidente di “io autentico” Francesca Iorfida. “Speriamo di portarne altrettante in Calabria, perché è uno strumento estremamente importante per i nostri figli”.

A riceverla dalle mani dai rappresentanti dell’Associazione “io autentico” di Vibo Valentia è stato il Sindaco Franz Caruso. Alla cerimonia hanno preso parte anche Maria Pia Funaro, Vicesindaco e Assessora all’ambiente e al territorio, Maria Pia Funaro, promotrice dell’iniziativa, e, per l’Organizzazione di volontariato “io autentico”, il Presidente regionale Enrico Mignòlo, la Vice Presidente regionale Francesca Iorfida e la referente per Cosenza Paola Giuliani. “Ci stiamo impegnando – ha detto il Sindaco Franz Caruso – per dare a Cosenza una dimensione diversa, ma soprattutto per dare ai cosentini la possibilità di vivere la città per intero. Quando parlo dei cosentini mi riferisco in questo caso a coloro i quali non vivono la normalità, in quanto portatori di disabilità, bambini autistici e tutti coloro che non possono avere un’autonomia di movimento all’interno della città. Oggi mettiamo a loro disposizione questa bici che ci è stata donata dall’Organizzazione di volontariato “io autentico”, con la quale è sorta una virtuosa collaborazione e con la quale intensificheremo certamente i nostri rapporti per fare in modo che la città possa veramente essere la città di tutti”. Quando si vuole che una città diventi attrattiva – ha aggiunto Franz Caruso – il primo passo da compiere è quello di garantire il benessere a tutti quanti e soprattutto a quelli che hanno più bisogno, ai deboli e alle fasce emarginate, a coloro che non possono vivere per intero e autonomamente la città. Questo è un primo passo in questa direzione, ma credo che altri se ne dovranno ancora fare per rendere la città vivibile a tutti”.