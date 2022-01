Buttato in strada cibo ancora buono, il sindaco di Montalto: “è vergognoso”

COSENZA – Nel comune di Montalto Uffugo, in località “San Benedetto”, i Carabinieri Forestale hanno posto sotto sequestro una trappola per la cattura di animali selvatici. Il tipo di attrezzatura è ancora oggi utilizzata dai bracconieri per catturare, in particolar modo, esemplari vivi di fauna omeoterme di giovane età da poter allevare, ovvero, nel caso della cattura di capi adulti, per il consumo delle carni e/o per la loro illecita commercializzazione.

La gabbia, rinvenuta all’interno di un fondo agricolo, dove era stata abilmente posizionata, era dotata di congegno a scatto e presentava dimensioni tali da consentire la cattura di mammiferi anche di medie dimensioni. L’artifizio illegale era stato realizzato utilizzando una rete elettro saldata per gabbioni con innesco a scatto mediante pressione.

L’intera area interessata è risultata essere di proprietà di una 70enne del posto, la cui abitazione ed i locali pertinenti ai terreni, sono stati sottoposti a perquisizione al fine di ricercare ulteriori mezzi di cattura ed armi illegali. A conclusione dei controlli la donna, non riuscendo a giustificarne il possesso è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza per esercizio di caccia con mezzi non consentiti, in periodo di divieto generale, tentato furto venatorio e, per detenzioni illegale di munizioni da guerra che deteneva nascoste in una scatola in metallo all’interno di un ricovero di attrezzi. Risultando tali arnesi di cattura non a norma, i militari hanno proceduto al loro disinnesco ed al relativo sequestro del munizionamento