Caruso accusa il sindaco “logiche spartitorie per le deleghe ai consiglieri”

COSENZA – Alle 12.15, allestita presso le Officine di Ferrovie della Calabria a Vaglio Lise, è stata aperta a Cosenza la camera ardente, con il feretro dell’ingegnere Alessandro Marcelli arrivato nel primissimo pomeriggio. Tantissime le persone che si sono messe in fila per porgere l’ultimo saluto al Direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, morto a seguito di un tragico incidente avvenuto domenica mattina in Sila poco prima dell’apertura al pubblico della cabinovia. La camera ardente resterà aperta fino alle 20 di oggi mentre i funerali saranno celebrati domani, venerdì 28 gennaio alle ore 11 nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Piazza Loreto

Professionista esemplare

Commosso il ricordo dei colleghi di Marcelli e dell’Associazione Ferrovie della Calabria “è inimmaginabile, impensabile che non ci sia più: che ci abbia lasciato così all’improvviso, durante l’attività lavorativa alla quale aveva dedicato la sua vita, ovvero il mondo del trasporto pubblico di Ferrovie della Calabria, azienda che ha servito per decenni. L’Ingegnere Marcelli ha servito la Calabria, ha servito la mobilità dei calabresi e non solo grazie alla sua competenza e passione, dal pendolare al turista, lungo la rete ferroviaria a scartamento ridotto ed i servizi integrativi su gomma, ereditati dalle storiche Ferrovie Calabro Lucane. L’Ingegnere Marcelli era l’Ingegnere Marcelli, una vera e propria istituzione, ma era anche Alessandro, un amico affettuoso, disponibile e sempre conciliante: ascoltarlo era un piacere, così come condividere assieme a lui lunghe chiacchierate sul mondo delle ferrovie, a 360 gradi. Ascoltarlo intervenire in rappresentanza dell’Azienda che tanto ha amato, anche alle nostre tante iniziative, era un piacere, e soprattutto un onore”.

Alessandro Marcelli, 58 anni, direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria, nonchè direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, era in servizio nelle Ferrovie della Calabria dal 1993 dove ha ricoperto molteplici incarichi, con grandissime capacità tecniche, apprezzato dai suoi colleghi. Lascia il ricordo di un professionista amato e stimato anche per le sue doti umane riconosciute da tutti coloro, in Italia e all’estero, con cui ha collaborato in rappresentanza della Società.