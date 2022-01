Giorno della memoria: sarà esposto il registro degli internati di Ferramonti

RENDE – “Era un qualcosa che mi aspettavo e speravo che arrivasse il prima possibile, in modo da chiarie tutti quei passaggi poco chiari”. A parlare è l’avvocato Marcello Manna, sindaco di Rende, all’indomani della richiesta di giudizio formulata dalla Procura di Salerno, a lui e a Marco Petrini ex presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, entrambi accusati di corruzione in atti giudiziari.

Secondo l’accusa Marcello Manna, avrebbe corrotto l’ex Presidente per far assolvere Francesco Patitucci, condannato in primo grado condannato a 30 anni di carcere per concorso nell’omicidio di Luca Bruni, avvenuto a Castrolibero nel 2012 e assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, con una mazzetta di 5mila euro come corrispettivo in cambio della sentenza “aggiustata”. “Una vicenda – ha sottolineato l’avvocato Marcello Manna- che presenta numerose anomalie tali da far pensare ad un disegno politico ben chiaro”.