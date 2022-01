Tragedia a Lorica, disposta l’autopsia sul corpo di Marcelli

RENDE – Diverse classi della scuola primaria del plesso “Quattromiglia – piscine” sono senza riscaldamento. A denunciarlo il consigliere comunale di Rende Domenico Talarico che spiega che le aule sono state “allocate provvisoriamente (dal mese di settembre), in via verdi, 82 (Palazzo Pantaco) a causa di lavori di ristrutturazione in corso presso la sede di Quattromiglia”.

“Diversi genitori hanno denunciato, anche pubblicamente, alle autorità scolastiche e a quelle comunali lo stato di disagio in cui sono costretti i propri figli a causa del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento dovuto, secondo quanto appreso dai genitori, alla mancata fornitura di energia elettrica – prosegue Talarico. Il problema da qualche settimana è riscontrabile anche presso le aule provvisorie site nell’edificio dell’ex CUD in via Cavour anch’esse ospitanti scolari provenienti da Quattromiglia – piscine;

“Considerato che ormai da diversi mesi gli alunni frequentano le lezioni nello stabile di cui sopra, nonostante la soluzione sia stata presentata come provvisoria e viste le rigide temperature di questi giorni prossime allo zero” Talarico interroga il Comune per per sapere quali iniziative urgenti intende prendere per rimediare alla sospensione/interruzione della fornitura di energia elettrica dei locali adibiti ad aule; se intende rispondere alle legittime sollecitazioni dei genitori; se ha interloquito con le Autorità scolastiche, affinché si assumano i giusti e urgenti provvedimenti; se i lavori di ristrutturazione presso la sede ufficiale di Quattromiglia – piscine sono in atto e se verranno ultimati nei tempi previsti dal contratto”.