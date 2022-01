COSENZA – Sono numerose le segnalazioni arrivate dai residenti del centro storico di Cosenza al servizio tecnico di manutezione del settore idrico e alla Polizia municipale. Da qualche giorno infatti, i cittadini che vivono tra tra corso Plebscito, via Lungo Crati e corso Telesio, non hanno un filo d’acqua nei rubinetti e il disagio maggiore è legato non solo ad espletare l’igiene personale ma anche all’impossibilità di far partire le caldaie per i riscaldamenti.

Dopo le tante chiamate fatte agli uffici preposti del Comune di Cosenza, solo questa mattina sono arrivate alcune squadre della manutenzione settore idrico per cercare di individuare eventuali perdite che hanno causato da giorni, la totale assenza dell’acqua nei rubinetti.

I residenti nel frattempo sono stati costretti (e lo sono ancora), a rifornirsi di acqua con le bottiglie dalle fontane cittadine o ad acquistarla nei supermercati, ma la maggiore difficoltà riguarda proprio i riscaldamenti viste le temperature molto basse. A tal proposito una cittadina è stata costretta insieme al marito cardiopatico a trascorrere la notte in un bed and breakfast della città, perchè non poteva sopportare il freddo.