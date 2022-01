Area urbana Cosenza-Rende-Castrolibero, maggioranza alla Loizzo “è nel programma Caruso”

SALERNO – La Procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per l’avvocato (e attuale sindaco do Rende) Marcello Manna e per Marco Petrini ex presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro. Entrambi sono accusati di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa Marcello Manna, difeso dall’avvocato Armando Veneto, avrebbe corrotto l’ex Presidente per far assolvere Francesco Patitucci, condannato in primo grado condannato a 30 anni di carcere per concorso nell’omicidio di Luca Bruni, avvenuto a Castrolibero nel 2012 e assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, con una mazzetta di 5mila euro come corrispettivo in cambio della sentenza “aggiustata”.

L’attuale sindaco di Rende ha più volte proclamato la sua estraneità alla vicenda parlando di “atti processuali travisati” e di “accuse infondate da parte di Petrini, letteralmente indotto e costretto a fare il mio nome, accusandomi di averlo corrotto, dopo che per ben sette volte, nel corso dell’interrogatorio del 31 gennaio 2020, aveva espressamente negato ogni mio coinvolgimento nella vicenda, e solo dietro espressa dettatura del Pubblico Ministero che lo interrogava, capendo che la relativa ammissione poteva giovargli per fargli “guadagnare” gli arresti domiciliari, ha poi cambiato versione, pure incorrendo, ovviamente, in plurime imprecisioni, falsità ed inverosimiglianze, dando luogo sia il dichiarante, che chi lo interrogava a gravi irregolarità anche di rilevanza penale che non potranno restare impunite”

Il tribunale del Riesame di Salerno, lo scorso 30 dicembre, in accoglimento parziale del ricorso fatto dalla procura salernitana ha emanato una misura del Divieto di esercitare la professione forense per 12 mesi per l’avvocato Marcello Manna e sospesa in attesa della pronuncia della Cassazione.