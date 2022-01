La Camera di Commercio di Cosenza finalista del Premio Agenda Digitale

COSENZA – “Vogliamo imprimere una svolta ed inaugurare una nuova stagione. Ogni qual volta si renderà necessario affidare all’esterno incarichi professionali di diversa natura, lo faremo applicando rigorosamente i principi della trasparenza e della rotazione“. Lo affermano in una nota congiunta il Sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Risorse Umane di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli. “Il ricorso a professionalità esterne per l’affidamento di incarichi si verificherà solo nel caso in cui si dovesse prospettare, per esigenze particolari e temporanee, la necessità di attingere a figure professionali non reperibili nei quadri interni del Comune. Il Comune di Cosenza è una casa di vetro aperta a tutti e non a cerchie ristrette. Abbiamo pubblicato un primo avviso finalizzato all’affidamento di incarichi professionali relativi alla realizzazione di opere pubbliche per l‘individuazione di ingegneri, architetti, geologi, geometri, agronomi e archeologi, ma intendiamo seguire questo orientamento anche con gli avvocati, in quei casi specifici nei quali alle attività riguardanti il contenzioso, non potrà provvedere direttamente l’Avvocatura comunale. Anche in questo caso, sarà applicato il criterio della rotazione e chi avrà avuto incarichi per due anni non potrà averne altri. Sarà questo – concludono il Sindaco e l’Assessore – un modus operandi che non prevedrà deroghe“.

Pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanza

Il Comune di Cosenza, ha intanto pubblicato un avviso per la presentazione di istanze per l’aggiornamento o l’iscrizione nell’elenco, da parte di professionisti esterni al Comune, ai fini dell’affidamento di incarichi professionali relativi alla realizzazione di opere pubbliche per le procedure indette entro il 30 giugno 2023. L’avviso premette che l’elenco dei professionisti che si andrà ad aggiornare non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. Allo stesso modo, l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso il Comune di Cosenza. L’affidamento avverrà a seconda delle eventuali necessità ed esigenze connesse con le attività di progetto, in rapporto alle specifiche competenze del candidato e alla sua disponibilità ad accettare il servizio alle condizioni proposte dall’Amministrazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

L’aggiornamento dell’Elenco è finalizzato a individuare professionisti (ingegneri, architetti, geologi, geometri, agronomi e archeologi) cui conferire eventuali incarichi per la realizzazione di Opere Pubbliche, mediante l’affidamento dei servizi riportati nell’avviso e corrispondenti a diverse tipologie di attività. Per ulteriori informazioni basta cliccare sull’albo pretorio on line a questo indirizzo.

Requisiti e info delle disposizioni

Nelle disposizioni generali dell’avviso è specificato, inoltre, che le figure professionali saranno utilizzate solo nel caso in cui, per esigenze qualificate e temporanee, non sia possibile farvi fronte con personale interno e potranno essere utilizzate dai vari settori comunali nel rispetto della normativa vigente. L’Elenco, che avrà validità fino a nuovo avviso, verrà aggiornato semestralmente, entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio, qualora entro il mese precedente ai termini indicati dovessero pervenire nuove richieste di inserimento, modifica o cancellazione. L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all’ammissibilità dei costi all’interno dei singoli strumenti di finanziamento. Nell’avviso sono indicati anche i requisiti che i candidati (sia persone fisiche che persone giuridiche) dovranno possedere alla data di presentazione della domanda. L’istanza di iscrizione o di aggiornamento dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), corredata di tutta la documentazione necessaria firmata digitalmente. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco aggiornato, la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, all’indirizzo PEC: [email protected] . Gli interessati potranno richiedere notizie e/o chiarimenti direttamente al Settore Appalti e Contratti, fino al giorno antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di iscrizione o aggiornamento, contattando telefonicamente l’ufficio competente ai seguenti numeri: 0984 813530 – 0984 813279.