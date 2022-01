COSENZA – Le nuove misure previste per la viabilità in città hanno creato diverse polemiche. C’è chi è d’accordo e chi invece ha mostrato malumore per le azioni deliberate. Ad esempio, per via Roma, ci si chiede se la sua riapertura totale avrà ricadute positive per la città o servirà solo agli automobilisti per circolare più liberamente, e non ai commercianti, i residenti e soprattutto agli alunni delle scuole.

Non tutti i cosentini infatti, a partire dall’ex primo cittadino e finendo anche a chi siede in Consiglio comunale, sono d’accordo con le decisioni assunte ieri. Atti, innanzitutto di indirizzo politico, ma soprattutto ritenuti “di pancia” che non danno contezza della ‘vera utilità’ per la città. Inoltre non si conoscono i tempi e soprattutto non è chiara l’origine dei fondi per attuare quanto deciso.

Ad esempio per Lungo Crati, con la riapertura a doppio senso di circolazione, sparirebbe completamente la pista ciclabile che lo attraversa, e c’è chi mugugna per questo. Anche perchè se, per come detto, le piste ciclabili saranno ‘riviste e corrette‘, quel tratto potrebbe essere invece cancellato.

E’ di stamattina intanto, il gesto che rappresenta una sorta di provocazione, del capogruppo del PD nel consiglio comunale di Cosenza Francesco Alimena, il quale è arrivato a Palazzo dei Bruzi in sella alla sua bicicletta. E come lui, alcuni componenti anche della maggioranza in Consiglio, non sarebbero d’accordo con alcuni punti della delibera di indirizzo per la modifica della viabilità cittadina approvata ieri dalla Giunta. Per qualcuno, e a dire di molti cosentini, le piste ciclabili non dovrebbero essere in discussione, semmai migliorate e ampliate e, molte delle misure in campo, riporterebbero indietro nel tempo ad una congestione del traffico in città.