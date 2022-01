Cosenza: processo “Villa Verde”, condannati Ambrosio e Ruffolo

COSENZA – Franz Caruso lo aveva annunciato in campagna elettorale, facendone praticamente un mantra e una priorità assoluta “mettere subito mano alla viabilità cittadina messa in ginocchio dalle scelte della precedente amministrazione comunale“. E come primo atto dal suo insediamento ci sarebbe stata proprio la modifica nei punti nevralgici della città troppo spesso – evidenziano da Palazzo dei Bruzi – congestionata da un sistema di scorrimento labirintico, con percorsi caotici, arterie primarie strozzate, sensi di marcia irrazionali, sezioni stradali che non consentono l’arresto di mezzi in difficoltà, né l’eventuale sosta di mezzi di sicurezza, e dall’insufficienza dei parcheggi.

Questo pomeriggio, con due mesi e passa di distanza dalla sua elezione, promessa mantenuta. Dopo la rimodulazione delle ZTL, questo pomeriggio è arrivato il via libera alla delibera di indirizzo per la modifica della viabilità cittadina con la riapertura al traffico veicolare su Via Misasi (ex Via Roma) con la rimozione di parte di piazza Rodotà, l’isola pedonale sorta per volere dell’ex Sindaco Occhiuto fra gli Istituti scolastici “Plastina-Pizzuti” e “Zumbini” che ha di fatto diviso a metà l’importante arteria stradale.

Ridisegnata la viabilità in città

Con queste premesse e motivazioni, la Giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli, una delibera di indirizzo con la quale viene ridisegnata la viabilità in città, volta anzitutto a rimuovere quelle criticità emerse in alcune zone nevralgiche del tessuto urbano. In particolare, nel provvedimento della Giunta viene dato indirizzo al Settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per l’attuazione di una serie di modifiche all’attuale viabilità cittadina, nel pieno rispetto del principio di efficienza ed economicità.

Sparisce la rotonda di Viale della Repubblica

Ok dunque anche alla cancellazione della rotonda che insiste tra via Pasquale Rossi e Viale della Repubblica con inversione del senso di marcia in via Simonetta, dall’incrocio di via Roma fino all’intersezione con viale della Repubblica che resta a senso unico (direzione da Nord verso Sud) con l’eccezione per i mezzi dei Vigili del Fuoco in uscita dalla caserma del comando provinciale, nel tratto sino all’incrocio di via Simonetta.

Senso unico a Piazza Bilotti

Smantellamento delle barriere di cemento e acciaio a Piazza Bilotti che tornerà ad essere a senso unico di circolazione, come aveva più evidenziato anche l’assessore alla mobilità e ai trasporti Damiano Covelli “serve un senso unico da nord a sud anche per evitare di far camminare ‘all’inglese’ i cosentini ed evitare lunghe e odiose file“. Apertura esattamente da via Caloprese a via Alimena con con transito veicolare della bretella lato nord della stessa Piazza Bilotti (fatta eccezione per autobus e mezzi pesanti) in direzione da Est verso Ovest, da via Adolfo Quintieri verso via Simonetta.

A lungocrati doppio senso di circolazione

Inoltre, dopo diverse segnalazioni giunte da parte dei residenti ci saranno modifiche alla circolazione anche nella zona vecchia della città. In particolare sarà a doppio senza di marcia la strada che costeggia il Lungocrati (Lungocrati Miceli) arrivando dallo Spirito Santo, così da permettere di poter raggiungere più agevolmente l’area parcheggio che si trova fronte l’Arenella, in particolare dal ponte di San Lorenzo fino al parcheggio di Piazza Vittime Civili di Guerra.

Tre sottopassi e nuova area verde

L’Amministrazione comunale ha in animo di realizzare, inoltre, non appena saranno reperite risorse finanziarie adeguate, anche tre sottopassi, in Viale Trieste, Corso Umberto e in Via Roma, dove, in quest’ultimo caso, nello spazio soprastante, sarà realizzata ex novo un’area a verde, prossima alle scuole e finalizzata a favorire la socializzazione dei bambini e dei ragazzi della città, che ingloberà anche il parco “Matilde Serao”, diventandone l’ideale prosecuzione. Ai settori Infrastrutture e Decoro Urbano del Comune, infatti, è stato dato l’input di predisporre una proposta di riqualificazione dell’area del Parco “Matilde Serao” volta a favorire le attività di socializzazione degli studenti delle scuole immediatamente adiacenti.

Rivisitazione e ampliamento delle piste ciclabili

Una virtuosa interlocuzione è stata avviata con l’Università della Calabria, che dovrà condurre non solo al riordino della viabilità cittadina, ma anche alla rivisitazione ed ampliamento delle piste ciclabili, nella direzione di quel cambio di marcia per la costruzione della città “green 2050” che sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei e mondiali, per favorire condizioni di sempre maggiore vivibilità in ambienti salubri, dove è più sicuro, ma anche più piacevole, vivere.

Nasceranno 150 nuovi parcheggi alla Villa Nuova

Non solo smantellamenti ma anche nuove installazioni, come ha sottolineato l’assessore Covelli. Per consentire di decongestionare, in parte, l’enorme traffico veicolare che ogni giorno si riversa su Cosenza da tutta la provincia, saranno realizzati 150 nuovi parcheggi tra l’ingresso dell’autostrada a Cosenza Sud e la Villa Nuova tra Viale Trieste e Corso Umberto. In particolare su Viale Trieste (lato Villa Nuova) saranno istituiti nuovi stalli a spina di pesce (di colore blu a pagamento) per tutto lo sviluppo lineare (garantendo gli accessi di sicurezza alla villa). Prevista anche l‘istituzione di uno stallo per disabili e uno rosa (come stabilito dall’art.188 bis del Codice della Strada). Altri nuovi stalli a pagamento e di colore blu, paralleli alla carreggiata stradale, saranno istituiti su Corso Umberto (sempre garantendo gli accessi di sicurezza alla villa). Anche in questo caso è prevista l’istituzione di uno stallo per disabili e uno rosa.

Le ulteriori misure a supporto prevedono, ancora, l’istituzione, sul lato destro di Piazza delle Vittorie-Villa Nuova, compreso tra Corso Umberto e Viale Trieste, di nuovi stalli paralleli alla carreggiata stradale di colore bianco, per tutto lo sviluppo lineare. Anche in questo caso saranno garantiti gli accessi di sicurezza alla villa. Altri nuovi stalli paralleli alla carreggiata stradale (ma di colore blu e a pagamento) saranno sistemati sul lato sinistro di Via Roma, per tutto lo sviluppo lineare del parco comunale Emilio Morrone, garantendo, anche in questo caso, gli accessi di sicurezza alla villa. Prevista anche qui l’istituzione di due stalli per disabili ed uno stallo rosa e l’eliminazione dello stallo disabili posto sul lato destro. Anche in Piazza Maurizio Quintieri, nell’intera area interclusa tra la viabilità esistente, prevista l’istituzione di nuovi stalli, di colore blu a pagamento, e di due stalli per disabili ed uno rosa. Il provvedimento di giunta assicura anche una congrua proporzionalità tra gli stalli blu a pagamento e quelli bianchi gratuiti.