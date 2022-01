Tutto pronto per il rientro del giovane di Cosenza bloccato in Olanda

COSENZA – Grave incidente stradale poco dopo l’ora di pranzo su via Panebianco, nei pressi del ponte di Campagnano e delle piscine comunali. Per cause in corso di accertamento una moto di grossa cilindrata e un’auto, una Fiat 500 guida da una donna, si sono scontrate tra loro. L’auto proveniva da Via Piersanti Mattarella, la moto procedeva su Via Panebianco ed avrebbe tamponato la Fiat 500 anche se la dinamica è al vaglio. Violentissimo l’impatto che ha scaraventato sull’asfalto il centauro rimasto ferito in modo grave e soccorso dal 118 arrivato sul posto insieme ad una pattuglia della polizia.

Si tratta di un giovane, aiutato in prima battuta da alcuni automobilisti e da militari che hanno assistito all’incidente, trasportato in codice rosso all’Annunziata di Cosenza. Anche la donna alla guida dell’auto, sotto shock, è rimasta ferita e trasportata in ospedale, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e presenta solo alcune contusioni. Per consentire le operazioni di soccorso la strada al momento è chiusa al traffico mentre la polizia municipale sta effettuando tutti i rilievi del caso.