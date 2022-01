Processo Bergamini, in aula la fidanzata segreta di Denis: “Isabella lo stalkerizzava”

COSENZA – “Avevamo una storia d’amore io e Denis. Ero io la sua fidanzata e promessa sposa nell’89 non Isabella come tutti pensano”. A parlare in aula stamattina in Corte d’Assise a Cosenza, dove è in corso il processo per far luce sulla morte di Bergamini, avvenuta il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico, è Roberta Alleati, l’ex fidanzata “segreta” del calciatore rossoblu.

L’udienza si apre con la lettura di una lettera, che la Alleati scrisse e inviò il 24 novembre dell’89, alla famiglia Bergamini, dove confessa, per la prima volta, la relazione che intercorreva tra lei e Denis. “Il sogno più grande di Donato era avere un figlio e lui era sicuro che io sarei stata la madre di quei figli perché mi ha sempre detto – scriveva la giovane Roberta – di non aver mai amato nessuna donna come amava me”.

L’Alleati ha raccontato di aver conosciuto Denis nel 1983, ancora prima che giocasse nel Cosenza Calcio. La relazione inizia come una semplice amicizia per poi sfociare in una storia d’amore durata cinque, sei mesi. Osteggiata e per questo conclusa dai vertici della dirigenza del club calcistico con cui Denis giocava all’ora.

Dopo la rottura i due non si vedono e non si sentono – sostiene l’ex fidanzata – fino al maggio dell’89, quando Bergamini fa ritorno a casa per la convalescenza dovuta all’infortunio e “appena i nostri occhi si sono incrociati si è riaccesa la scintilla” dice Roberta. “Alla fine d’agosto del 1989, durante una cena, in occasione della sua vacanza a Milano Marittima – racconta l’Alleati – Denis mi chiese di sposarlo. Anche se mi disse di mantenere segreta la proposta e la nostra relazione ‘il mondo conoscerà la mia sposa il giorno delle nozze’. Avremmo poi dovuto sposarci nell’estate del 90 prima dell’inizio del campionato”.

“Denis mi ha raccontato che la storia con la Internò finí perché si era disinnamorato e poi lei lo pressava troppo, non lo faceva più vivere. Per usare un termine moderno – continua l’Alleati – Isabella lo stalkerizzava. Lo seguiva e se la ritrovava ovunque anche quando era a casa di amici. La storia si è conclusa per sfinimento”.

“Al meridione le cose funzionano così”

L’ultima volta che la teste ha sentito telefonicamente Bergamini è stato due giorni prima della morte. Il 16 novembre del 1989. “In quell’occasione – dice in aula Roberta Alleati – lo sentì turbato, nervoso e nel chiedergli cosa avesse Denis rispose che qualcuno gli voleva male dopo aver lasciato Isabella e aggiunse: al meridione funziona così quando una storia finisce. Spero di risolvere al più presto”. Poi l’Alleati ricorda le ultime parole di Bergamini: “domenica ti dedico un gol. Ti amo”.