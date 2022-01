San-Bartolo Misasi, licenziati salgono sul tetto. L’appello “trovare soluzioni”

COSENZA – “Questa mattina, a Cosenza, tre dipendenti della storica Casa di cura San Bartolo-Misasi, che ha ultimamente cambiato proprietà, sono saliti sul tetto dell’edificio con delle taniche di benzina minacciando di farsi del male. Hanno da poco ricevuto una lettera di licenziamento. Non sono gli unici ad essere stati licenziati. In tutto sono 51 i dipendenti della struttura privata convenzionata rimasti senza lavoro, in piena pandemia, col nostro sistema sanitario in affanno. Un vicenda umanamente drammatica ed un’autentica bomba sociale pronta a deflagrare perché con loro ci sono altrettante famiglie calabresi che rimarranno senza un sostegno economico, talvolta l’unico, ad affrontare un periodo di crisi difficile per tutti”. Lo scrive in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico che lancia un appello per la risoluzione della vicenda.

“In questo momento è dunque necessario salvaguardare ogni singolo posto di lavoro ed impegnarsi affinché il dialogo fra le parti non si spenga provando a trovare soluzioni nel breve e nel lungo periodo. Ecco perché è non solo auspicabile, ma doveroso, che le istituzioni competenti – con in prima fila la Regione Calabria che si era in tal senso dimostrata disponibile – si spendano per attivare al più presto un tavolo di confronto fra la proprietà, i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Non lasciamo – conclude la deputata – che il prezzo della crisi venga pagato sempre dai più fragili”.