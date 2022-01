Rende, apre domani lo sportello di consulenza gratutita “Resto a Sud”

COSENZA – A partire da domani, lunedì 17 gennaio e fino a sabato 22, sono stati programmati lavori di spazzamento meccanizzato in alcune strade della città. Per consentire alla società “Ecologia Oggi” di effettuare i lavori, secondo il Piano predisposto dal Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Cosenza, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’apposita ordinanza con la quale viene temporaneamente modificata la vigente disciplina della circolazione sull’area interessata dai lavori, anche al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza degli operatori della Società Ecologia Oggi e degli utenti della strada.

In particolare il provvedimento dispone l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ed il restringimento della carreggiata nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì 17 gennaio, dalle ore 4,00, alle ore 8,00 su: Via Pomponio Leto, via P.Rebecchi, Piazza Europa Martedì 18 gennaio, dalle ore 4,00, alle ore 8,00 su: Viale della Repubblica, da Piazza Europa a via Pasquale Rossi; Viale degli Alimena, da Piazza Bilotti a Piazza Scura; Via Luigi Miceli, da Viale degli Alimena a via Domenico Frugiuele

Mercoledì 19 gennaio, dalle ore 4,00, alle ore 8,00 su: Via Luigi Miceli, da via Domenico Frugiuele a via Riccardo Misasi; Corso Luigi Fera, da via Adolfo Quintieri a via Francesco Saverio Nitti; Viale degli Alimena, da Piazza Scura a via Monte Grappa

Giovedì 20 gennaio, dalle ore 4,00 alle ore 8,00, su: Via Riccardo Misasi, da via Carlo Cattaneo a via Tancredi; Viale degli Alimena, da via Monte Grappa a via Riccardo Misasi; Via Luigi Miceli, da via Riccardo Misasi a via Galluppi

Venerdì 21 gennaio, dalle ore 4,00 alle ore 8,00, su: Corso Luigi Fera, da via Francesco Saverio Nitti a Piazza Zumbini; Via Luigi Miceli, da via Galluppi a viale della Repubblica; Viale della Repubblica, da via Pasquale Rossi a via Carlo Cattaneo

Sabato 22 gennaio, dalle ore 4,00 alle ore 8,00, su: Via Vittorio Veneto; Via Riccardo Misasi, da via Simonetta a Piazza Loreto; Viale della Repubblica, da via Carlo Cattaneo a via Diaz