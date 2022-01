Sciopero trasporti venerdì, aderisce anche l’Amaco di Cosenza

COSENZA – E’ cosentino, il giovane ragazzo di 29 anni bloccato in Olanda. La sua famiglia non ha i fondi necessari per organizzare il suo rientro in patria. Per questo la sorella lancia un appello: “Mio fratello ha 29 anni – afferma Brunella Cerbelli – ed è un malato psichiatrico. Era sparito da casa e ne abbiamo denunciato la scomparsa. Poi abbiamo saputo che era partito e si trova ad Amsterdam, dove è stato male ed è stato ricoverato in un ospedale, nel reparto di psichiatria”.

La sorella del giovane chiede la possibilità di ricoverare il fratello in una struttura pubblica e non privata che possa prendersene cura. “Inoltre abbiamo bisogno di un medico perché per andare a prendere mio fratello serve un’ambulanza”. Il mezzo sarà messo a disposizione da un’associazione di solidarietà “La Terra di Piero” di Cosenza, “ma non abbiamo il medico che deve essere a bordo. E poi servono dei fondi per il viaggio, soldi che noi non abbiamo”. Conclude Brunella Cerbelli che lascia il suo numero di telefono per eventuali contatti o aiuti da parte di tutti: 373.7473001.