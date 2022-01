Cosenza, scontro sui buoni spesa «urge semplificare l’accessibilità»

COSENZA – Dall’Asp di Cosenza starebbero per partire la sospensione nei confronti di alcuni medici non vaccinati. La decisone è maturata in seguito ad una serie di controlli incrociati che hanno permesso ai vertici aziendali di riscontrare, nonostante gli avvisi inviati per tempo al personale medico in questione, come non abbia provveduto a regolarizzarsi con la inoculazione del vaccino anticovid.

In Calabria, purtroppo non è l’unico caso in cui l’Asp è “costretta” a prendere dei provvedimenti così radicali nei confronti di operatori sanitari che rifiutano il vaccino antiCovid. Nei giorni scorsi infatti, anche presso l’Asp di Reggio Calabria, si è registrato un caso simile. Infatti a ben 21 tra medici e infermieri No Vax già sospesi lo scorso mese di novembre, la sospensione è stata prorogata, fino al 31 marzo prossimo .