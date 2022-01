Rende, il governo stanzia quasi 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana

COSENZA – C’è Batman,Iron man, ma anche Spiderman e Superman. I supereroi dei fumetti sono arrivati all’ospedale Annunziata di Cosenza per regalare un momento di gioia e sorrisi ai piccoli ricoverati nel nosocomio.

In occasione della festa dell’Epifania, Karol Mazzei, testimonial dell’associazione “Il Mio blu”, in collaborazione con l’associazione Niky Aprile Gatti ed un gruppo di operai specializzati in lavori ad alta quota, coordinati da Giuseppe Armentano e travestiti da supereroi, hanno allietato i bambini ospiti nel presidio ospedaliero di Cosenza, volando davanti le loro finestre. Per l’occasione, sono stati consegnati dei doni offerti dall’associazione Niky Aprile Gatti e, grazie a molti contributi anonimi, l’associazione “Il Mio blu” per l’autismo”, ha acquistato una carrozzina particolare per donarla al reparto.

“Il messaggio più bello dell’Epifania è che tutti abbiamo una stella che ci guida e nei momenti importanti bisogna sempre alzare gli occhi al cielo – scrive tramite social Francesco De Cicco assessore comunale di Cosenza – anche in un momento così difficile, va, comunque, inviato un messaggio di serenità che, accompagnato dal sorriso entusiasto dei bambini, ci porta verso un futuro migliore.Un ringraziamento particolare, oltre che agli organizzatori e agli operatori televisivi, va a tutti i vertici dell’ospedale, alle istituzioni regionali e comunali che si sono spesi tanto per riuscire ad autorizzare l’evento in tutta sicurezza e nel massimo rispetto delle normative anti-Covid”.