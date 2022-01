Vaccinazioni, a Cosenza Open Day all’Annunziata il 6 e il 9 Gennaio

RENDE – “La pratica è da perfetto UCAS – scrive il nostro lettore – Ufficio Complicazioni Affari Semplici“. Inizia così la segnalazione di un cittadino rendese che racconta: “dal 2017 un’ordinanza del sindaco permette ai residenti, proprietari di auto elettriche ed ibride, di fruire gratuitamente dei parcheggi delimitati dalle strisce blu. Come potrebbe funzionare, in un’amministrazione comunale fantascientifica, il rilascio del pass da esporre sul cruscotto della vettura? Con l’incrocio tra il database dei residenti ed i proprietari dei veicoli elettrici registrati al PRA. E’ infatti noto che la polizia municipale ha accesso al PRA per via telematica. Infine, il non plus ultra sarebbe che il pass venisse spedito a casa”.

“Ma torniamo con i piedi per terra e vediamo nella realtà come funziona la procedura”.

“Al comando della polizia municipale rimandano alla società Rende Servizi che, non avendo l’accesso al PRA, richiede la fotocopia della carta d’identità e del libretto di circolazione, documentazione che archivia, ma che richiede, anche se limitatamente al solo libretto, al rinnovo annuale del pass. Tutto ciò per un totale di accessi “fisici” al suo ufficio che può raggiungere anche il numero di quattro, come accaduto a chi scrive:

– la prima volta per chiedere informazioni sul rinnovo del pass;

– la seconda volta in cui mi viene richiesto il libretto di circolazione, non indicato in occasione della richiesta d’informazioni;

– la terza, per la consegna del libretto;

– la quarta, per ritirare il pass”.

“A nulla sono valsi – conclude – i miei tentativi di interloquire con l’amministratore unico della Rende Servizi, in merito alla possibile semplificazione della procedura di rilascio del pass. Un atteggiamento alquanto irritante se consideriamo che la società opera anche grazie alle addizionali comunali pagate dai cittadini. L’anno nuovo è appena iniziato e tra i consueti auspici, auguriamoci dunque che i servizi al cittadino migliorino. In proposito a livello centrale la digitalizzazione incomincia a dispiegare i suoi frutti positivi ma il problema rimane a livello locale, soprattutto nei casi in cui i servizi, per loro natura, non sono centralizzabili e dove è più forte l’esigenza di un cambio culturale per gli addetti che li erogano”.