Il sindaco incontra Laura Ferrara “intercettare fondi europei per Cosenza”

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha ricevuto questa mattina a Palazzo dei Bruzi la visita dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Si è trattato di un colloquio molto cordiale al quale ha preso parte anche l’Assessore Veronica Buffone che rappresenta, nella giunta guidata da Franz Caruso, lo stesso Movimento 5 Stelle.

Nel corso dell’incontro, si sono gettate le basi per una proficua collaborazione ed un legame sempre più stretto tra l’Amministrazione comunale e l’Unione Europea che ha nell’europarlamentare Laura Ferrara un punto di riferimento importante. Il Sindaco Franz Caruso, ringraziando l’On.Ferrara per la gradita visita, ha sottolineato la necessità di guardare all’Europa come “atto necessario e imprenscindibile, se si vuole – ha aggiunto il primo cittadino – programmare un percorso di crescita e di sviluppo che non può, al momento, contare su risorse significative derivanti dalle risorse del bilancio ordinario degli Enti locali e dai trasferimenti dello Stato, sensibilmente ridotti rispetto al passato”.

Unione Europea, messa a punto per reperire fondi

In particolare, nel corso dell’incontro tra il Sindaco Franz Caruso, l’europarlamentare Ferrara e l’Assessore Buffone, è emersa, inoltre, l’intenzione di realizzare, a breve, un momento di formazione, dal punto di vista tecnico e un confronto politico sulle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione dei Comuni, sia con riguardo ai fondi del PNRR, sia con riferimento ai fondi europei che, spesso, non si conoscono attentamente e che, per questa ragione, rischiano di far perdere quelle opportunità di sviluppo che, invece, sono quanto mai necessarie per il nostro territorio. Il Sindaco Caruso e l’On.Ferrara si sono dati appuntamento ad un nuovo incontro per mettere a punto indirizzi e strategie utili per dare seguito al percorso che è stato oggi avviato.