Cosenza si blinda per il Capodanno: scattano divieti e restrizioni. Ordinanza del Sindaco

COSENZA – Dopo le scene viste in città la Vigilia di Natale e la susseguente scia di polemiche, Cosenza si blinda in vista del Capodanno (ma anche per l’Epifania) ed in città scattano una serie di divieti e restrizioni contro la movida selvaggia, visto anche l’altissimo numero di contagi. Il Sindaco Franz Caruso ha emanato un‘ordinanza contingibile ed urgente con la quale vengono adottate alcune misure finalizzate a prevenire, contenere e gestire sul territorio cittadino l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19. In particolare, il provvedimento adottato dal Sindaco Franz Caruso dispone che dalla mezzanotte del 31 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 1° gennaio 2022 e dalla mezzanotte del 5 gennaio 2022 allle ore 24,00 del 6 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale:

Niente musica e consumo di alcol nelle vie e piazze

– È fatto divieto di stazionare e/o consumare in piedi, nei pressi di attività commerciali e ricreative, ad esclusione degli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nei locali, adeguatamente distanziati e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. È unicamente consentita la consumazione al tavolo, all’interno e all’esterno dei locali, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico

– È fatto divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico

– È fatto divieto di diffusione di musica dal vivo e/o mediante strumentazione musicale e/o riprodotta, sia all’interno che all’esterno dei locali, che possa creare intrattenimento e quindi potenziali assembramenti.

Consumo solo al tavolo, green pass e multe

Nello stesso provvedimento il Sindaco Franz Caruso rivolge un invito agli esercenti di attività commerciali e ricreative ad un rigoroso controllo delle norme anticovid e a far rispettare la normativa agli avventori. L’ordinanza del primo cittadino contiene, inoltre, un preciso avviso ai potenziali trasgressori. “Salvo che il fatto non costituisca reato – si legge nel provvedimento – il mancato rispetto delle misure di contenimento è sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del d.lgs 16 Maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni nella legge 14.07.2020 n. 74”. Le sanzioni vanno da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1000,00 per la violazione del divieto di stazionare e/o consumare in piedi, così come per coloro che non rispettano il distanziamento o non utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La sanzione amministrativa pecuniaria varia, ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs. del 18 agosto 2000 n.267, da 25 euro a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, nei casi in cui ad essere violate siano le altre prescrizioni previste dall’ordinanza del Sindaco: se, cioè, non si rispetta la prescrizione di consumare al tavolo, all’interno e all’esterno dei locali di pertinenza dell’attività. Se si consuma o si detengono bevande (alcoliche o superalcoliche) nelle vie, piazze, parchi, giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico; se si diffonde musica dal vivo e/o mediante strumentazione musicale, sia all’interno che all’esterno dei locali, che possa creare intrattenimento e quindi potenziali assembramenti.

Situazione epidemiologica in peggioramento

Il provvedimento del Sindaco Franz Caruso è stato motivato con l’andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia connesso al diffondersi, anche sul territorio cittadino, delle varianti del virus, in particolare la Omicron. Di qui la necessità di adottare misure, a carattere preventivo e precauzionale, volte a contenere il rischio di contagio per i cittadini e a scongiurare le occasioni più rischiose di contatto, mantenendo, pertanto, uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione, anche in considerazione della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai. Ordinanza a parte, il Sindaco Franz Caruso ha, inoltre, rivolto un appello ai titolari dei locali affinché richiedano a i frequentatori e agli avventori il Super Green Pass.