Assalto alle farmacie, a Cosenza è caccia al tampone fai da te: “difficile reperirli”

COSENZA – Ci risiamo: riparte l’assalto, a poche ore dall’ultimo dell’anno, ai tamponi rapidi “fai da te”. Le farmacie a Cosenza e Rende sono inondate di telefonate e richieste per i tamponi domestici, in alcune già terminati alla vigilia di Natale. A distanza di giorni dal 24, nonostante i solleciti dei proprietari, le farmacie non sono state ancora rifornite e in città è caccia al test rapido.

Sono queste le festività ai tempi della quarta ondata Covid a Cosenza. L’impennata di casi degli ultimi giorni fa paura e spinge anche i più ribelli a partecipare a pranzi, cene o aperitivi solo con la “coscienza a posto”, ovvero dopo un test negativo. Ma in merito a questo – dice alla nostra testata la dottoressa di una farmacia cosentina – “non è un escamotage sicuro per fare assembramenti o pranzi, perché un negativo si può positivizzare in poche ore”. Le forniture dei tamponi rapidi sono sparite – confermano diverse farmacie cosentine -. “Nonostante le partite dei test fai da te sono state pagate in anticipo – segnala un’altra dottoressa – ancora niente all’orizzonte e siamo costretti a rimandare il cliente ai giorni successivi con la speranze che arrivino“. “Le richieste sono triplicate, i nostri telefoni non smettono di squillare – dice un altro farmacista – oggi sono arrivati in negozio solo 6 tamponi rapidi pronti alla vendita ma sono finiti dopo pochi minuti”.

Diversa è invece la situazione per eseguire i tamponi nelle farmacie stesse. “Su quel frangente non ci sono problemi – dicono i farmacisti – siamo a piena disposizione dei cittadini per effettuare tamponi rapidi in farmacia”.

Mascherine Ffp2 a Cosenza

È boom di richieste anche per le mascherine Ffp2 nelle farmacie. La domanda è esplosa dopo l’introduzione, col nuovo decreto, dell’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblico oltre che al cinema, nei teatri, nelle sale da concerto. “I clienti stanno facendo scorta di mascherine anche in vista del ritorno a scuola. Noi – confessa una farmacista cosentina – abbiamo già esaurito la scorta che avevamo”. Che “lo stock è in esaurimento” è un refrain ripetuto da molti farmacisti. “Siamo lì sull’orlo, quelle bianche sono esaurite ma ancora c’è chi fa lo schizzinoso sul colore di quelle disponibili.”